Avio S.p.A., nella foto l’a. d. Giulio Ranzo, accelera sui piani di espansione. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo business plan decennale e proporrà all’Assemblea Straordinaria un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro. L’operazione, che si prevede sarà completata entro fine anno, mira a finanziare l’espansione della capacità produttiva nel settore spaziale e della difesa, sia in Italia che negli Stati Uniti.

Obiettivo: consolidare la leadership nel settore

La società, leader nei lanciatori spaziali Vega, intende potenziare la sua presenza in mercati strategici. Nella difesa, l’obiettivo è investire in nuove tecnologie e in un nuovo impianto negli Stati Uniti, operativo entro la fine del 2028, per produrre motori a propellente solido (SRM). In un mercato statunitense che vale circa 1,7 miliardi di dollari e cresce dell’8% annuo, Avio punta a colmare il divario tra domanda e offerta e a conquistare nuove quote.

Nel settore spaziale, l’azienda continuerà a beneficiare del crescente mercato dei lanci, con una crescita media annua del 10%. Il piano prevede l’aumento della cadenza di volo di Vega C, lo sviluppo del nuovo lanciatore Vega E e la fornitura di propulsori per i lanciatori Ariane.

Le prospettive del business plan

Il nuovo piano industriale prevede una crescita ambiziosa. Nei prossimi dieci anni, il fatturato e l’EBITDA di Avio sono previsti crescere a un tasso medio annuo rispettivamente del 10% e di oltre il 15%. L’aumento di capitale, che avverrà con diritto di opzione per gli azionisti, sarà gestito da Jefferies e Morgan Stanley come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con un accordo di pre-underwriting già siglato. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di conferire pieni poteri per definire i termini e le condizioni dell’operazione. L’aumento di capitale in opzione, come da prassi, sarà sottoposto al voto dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 23 ottobre 2025.

Avio ha inoltre attivato vari iter negli Stati Uniti per richiedere finanziamenti, anche a fondo perduto, per rafforzare la propria base industriale nel settore della difesa.