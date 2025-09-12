«Bisogna somigliare alle parole che si pronunciano», ricordava Stefano Benni. Questa citazione, riportata in una lettera-appello indirizzata alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e al segretario toscano Emiliano Fossi, esprime il sentimento dei militanti del circolo Bertelli di Pontedera. Racchiude una vicenda politica ma anche umana, iniziata in estate e che avrebbe potuto trovare spazio in uno dei racconti dello scrittore recentemente scomparso.

La storia è cominciata a giugno, durante un congresso del Pd sospeso a Pisa, seguito dal commissariamento del partito locale e da una gara tra gli esponenti uscenti per ottenere deroghe al limite del terzo mandato. Il tutto culminato in una protesta a Pontedera quando l’assessora Sonia Luca è stata esclusa all’ultimo momento dalle liste elettorali dem.

Nel mezzo non sono mancati dissapori, ironie, colpi di scena e richieste di passi indietro, mentre la decisione definitiva è attesa per sabato mattina, ultimo termine per la presentazione delle liste regionali.

Ripercorrendo i fatti dall’inizio, la scintilla è stata l’esclusione della candidatura di Sonia Luca, avvocatessa di 39 anni e assessora riconfermata nella giunta guidata da Matteo Franconi l’anno precedente. Nonostante la sua candidatura fosse stata unanimemente indicata dal territorio e prevista nelle liste, non è stata inserita. Questo gesto è stato percepito come un’offesa, soprattutto considerando che altri due big pisani, Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini, sono stati invece ricandidati.

Il malcontento dei dem di Pontedera, seconda città più importante della provincia, è stato tanto profondo da indurli a un’autosospensione collettiva. Dopo un’assemblea, hanno deciso di fermare ogni attività fino a quando non verrà rimediato a questa situazione o verrà fornita una spiegazione chiara e motivata. Anche la tradizionale festa dell’Unità organizzata al circolo Bertelli in quei giorni è stata rinviata.

Il segretario dem di Pontedera, Francesco Papiani, ha spiegato:

«Non si tratta di personalismi o di rivendicazioni di correnti, bensì di rispetto.»

Contesto Politico e Implicazioni

Questo episodio riflette tensioni più ampie interne al Partito Democratico regionale, dove il rinnovamento e le strategie delle candidature vengono spesso messe in discussione. La rimozione dell’assessora Luca mette in luce difficoltà nella gestione delle leadership locali e nelle dinamiche di rappresentanza, soprattutto in zone dove il partito ha una forte presenza storica.

Inoltre, il caso di Pontedera evidenzia la complessità dell’equilibrio tra i vertici nazionali, regionali e i territori, che rischia di compromettere l’unità del partito e di danneggiare la fiducia dei militanti verso le decisioni centrali.

La gestione di liste e candidature nelle elezioni regionali rappresenta sempre un momento critico per le forze politiche, poiché incide sia sugli equilibri interni che sull’immagine pubblica nei confronti degli elettori.

Reazioni e Prospettive Future

Il malcontento manifestato dagli esponenti locali potrebbe avere ripercussioni importanti sulle prossime fasi elettorali, sia a livello regionale che territoriale. L’autosospensione è un segnale forte che indica la richiesta di un dialogo più trasparente e di una riforma nelle modalità di selezione delle candidature.

Per evitare ulteriori divisioni, sarà cruciale che la segreteria regionale e nazionale del Partito Democratico rispondano con una comunicazione chiara, motivando le scelte e offrendo garanzie di equità nel processo politico.

Solo così sarà possibile preservare il consenso locale e mantenere un clima costruttivo, indispensabile per affrontare con coesione le prossime sfide elettorali.

L’esclusione di Luca dalla lista ha suscitato forti reazioni nel mondo politico locale, con numerose sollecitazioni a Elly Schlein e Tiziano Nardini affinché rispondano pubblicamente alle richieste avanzate dal territorio.

Il governatore Eugenio Giani, che pochi giorni fa aveva incontrato Luca a San Miniato in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale, ha preso parte all’assemblea esprimendo un impegno concreto: trovare una soluzione che eviti di mortificare un’intera area politica.

Il circolo Bertelli ha ribadito con forza tale posizione, definendo inaccettabile un’operazione che appare come un «agguato maldestro». È stato sottolineato come un simile atto sia sconsiderato e anche moralmente discutibile, con una critica esplicita indirizzata a Elly Schlein e Tiziano Nardini: «Non è questa la strada per eliminare i vecchi poteri, a meno che non si intenda sostituirli con nuovi protagonisti analoghi».

Il riferimento ostensibile, più che un sospetto, riguarda l’assessora Nardini, ritenuta preoccupata dalla possibile concorrenza di Luca nel suo stesso collegio, e che finora non si è espressa ufficialmente sulla vicenda.

Tiziano Mazzeo ha espresso solidarietà, condividendo le preoccupazioni della base e riconoscendo come l’esclusione di Luca abbia creato una frattura significativa nel partito, da non sottovalutare.

Katia Lazzereschi, candidata e tesoriera del PD a Santa Maria a Monte, ha annunciato il suo ritiro dalla competizione con una lettera rivolta a Schlein e Fossi, evidenziando la necessità di restituire voce e rappresentanza alla comunità di Pontedera, attualmente priva di riferimenti politici.

Questo passo rappresenta un gesto di responsabilità e potrebbe liberare un posto nella lista pisana, composto da otto candidati, consentendo la reintegrazione di Luca.

Il sindaco Franconi ha sottolineato l’importanza di un confronto aperto e serio, evidenziando che ora vi è spazio per una candidatura femminile e che questa può essere un’opportunità per i dirigenti regionali e nazionali di offrire una risposta concreta.

Riflessioni e prospettive sul futuro politico locale

La segreteria regionale del PD appare tuttavia esitante e prende tempo, incerta se cedere al crescente pressione proveniente dal territorio, che ha raggiunto anche il livello nazionale. Nonostante ciò, fonti interne indicano che, finora, la linea prevalente rimane quella di non riammettere l’assessora di Pontedera nella lista.

Questa situazione riflette le dinamiche interne complesse nel partito, in cui questioni di collegi elettorali, concorrenza tra esponenti e bilanciamenti politici si intrecciano creando tensioni significative.

In uno scenario dove la rappresentanza locale assume un peso sempre più rilevante, le decisioni prese nelle prossime settimane potrebbero avere un impatto duraturo sugli equilibri interni e sull’affermazione degli attori politici nella regione.