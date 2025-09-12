Adobe ha superato le aspettative del mercato con i risultati fiscali del terzo trimestre 2025. L’azienda ha riportato ricavi e utili per azione rettificati superiori alle stime, dimostrando una solida performance finanziaria e una crescita trainata dall’integrazione dell’intelligenza artificiale.

I numeri che sorprendono Wall Street

L’utile per azione rettificato si è attestato a 5,31 dollari, superando i 5,18 dollari previsti dal consenso LSEG. Anche i ricavi hanno sorpreso positivamente, raggiungendo i 5,99 miliardi di dollari contro i 5,91 miliardi di dollari attesi. Questi risultati rappresentano un aumento dell’11% rispetto ai 5,41 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto è salito a 1,77 miliardi di dollari, pari a 4,18 dollari per azione, in crescita rispetto agli 1,68 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Ottimismo anche per il futuro

Adobe non mostra segni di rallentamento. Le previsioni per il quarto trimestre sono altrettanto incoraggianti, con l’azienda che stima un utile per azione rettificato compreso tra 5,35 e 5,40 dollari, superando la stima media degli analisti di 5,34 dollari. Le previsioni di fatturato sono tra 6,08 e 6,13 miliardi di dollari, in linea con le aspettative del mercato.

Inoltre, la società ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita annuale per il settore dei media digitali, prevedendo un aumento dell’11,3% rispetto alla precedente stima dell’11%. Il fatturato in questo segmento per il quarto trimestre dovrebbe attestarsi tra 4,53 e 4,56 miliardi di dollari, superando la stima media di 4,51 miliardi di dollari.

L’AI come motore della crescita

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel portfolio di prodotti di Adobe sta dando i suoi frutti. A confermarlo è il CEO Shantanu Narayen, nella foto, che ha dichiarato: “Il nostro fatturato annuo annuale (ARR) basato sull’intelligenza artificiale ha ora superato i 5 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli oltre 3,5 miliardi di dollari registrati alla fine dell’anno fiscale 2024, e abbiamo già superato il nostro obiettivo di chiusura annuale dell’ARR basato sull’intelligenza artificiale”.