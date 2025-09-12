Cambio di data per le proposte di acquisto di Acciaierie d’Italia. I Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e di Ilva in AS hanno ufficialmente spostato in avanti il termine per la presentazione delle offerte vincolanti. La nuova scadenza è stata fissata al 26 settembre 2025.

Si consentirà ai proponenti di completare la documentazione necessaria

La decisione arriva per consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, garantendo così una procedura equa e trasparente per tutti gli operatori interessati. L’annuncio, secco e diretto, non ha fornito ulteriori dettagli sui soggetti che hanno richiesto la proroga. Il mercato ora attende di capire quali soggetti presenteranno le proposte definitive per l’acquisizione degli asset dell’ex Ilva, con la speranza che la proroga porti a offerte più solide e complete.