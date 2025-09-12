A poco più di cento giorni dall’inizio del suo mandato, il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha annunciato una serie di interventi per migliorare la viabilità cittadina e l’avvio di un nuovo progetto nell’ambito dell’Agenda Bolzano: la realizzazione di un nuovo casello autostradale in A22, esclusivamente in ingresso, accessibile da entrambe le direzioni, nella zona della Funivia del Colle. L’ente A22 ha già affidato lo studio di fattibilità.

Il sindaco Corrarati ha spiegato:

«Il casello denominato Bolzano Centro prevedrebbe esclusivamente gli ingressi verso nord e sud per i veicoli che, partendo dal centro, desiderano entrare in autostrada. Attualmente, infatti, questi automobilisti devono recarsi al casello di Bolzano Sud per raggiungere l’Arginale o a quello di Bolzano Nord, con conseguente aumento del traffico in via Campiglio e nelle aree urbane. Riteniamo si tratti di un progetto fondamentale e relativamente semplice da realizzare».

Questo intervento, per il quale lo studio di fattibilità è già «a buon punto», dovrebbe avere anche un’importante ricaduta sullo sviluppo urbanistico della città. Il sindaco ha aggiunto:

«Consentirà di riorganizzare la viabilità in una zona da sempre congestionata, con un occhio di riguardo all’evoluzione dell’area ferroviaria e ai futuri insediamenti abitativi previsti ai Piani».

Alleggerire il traffico e pianificare il futuro

Il nuovo casello viene considerato come un’opera strategica in grado di diminuire l’intensità di traffico nelle zone più gravate e di offrire soluzioni sostenibili anche sul lungo termine.

Il sindaco Corrarati ha evidenziato:

«Pensiamo a chi lascia via Mair Nusser: poter accedere direttamente in autostrada da un casello vicino eviterebbe il congestionamento sia sull’Arginale sia su via Campiglio. Questo casello sarà fondamentale non soltanto per la situazione attuale, ma anche in prospettiva, poiché l’area dei Piani vedrà un importante sviluppo».

Tra i futuri insediamenti c’è l’ex Caserma Gorio, dove potrebbero essere realizzati tra i 100 e i 150 appartamenti. Corragati sottolinea inoltre la necessità di aggiornare la programmazione degli interventi previsti nell’Agenda Bolzano:

«Il costo stimato dell’opera si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, la volontà dell’amministrazione è operare nel più breve tempo possibile. Restiamo in attesa di un confronto con A22 per esaminare in dettaglio lo studio di fattibilità».

Altri interventi in programma

Oltre al progetto del casello, sono stati annunciati altri interventi significativi per migliorare la viabilità e la sicurezza a Bolzano. Tra questi, la riapertura imminente di via Trento.

Per quanto riguarda il Ponte Resia, la limitazione a senso unico in uscita da via Volta è dovuta a problematiche legate alla rotatoria, e verrà migliorata la segnaletica per una gestione più efficiente del traffico.

In ambito sicurezza stradale e mobilità ciclabile, sono state installate barriere di rallentamento verso Ponte Resia, un primo intervento volto a tutelare i ciclisti, al quale ne seguiranno altri.

Infine, è stata spostata la fermata dell’autobus in via Fago di circa 30 metri più a nord, permettendo così la creazione di due nuovi posti auto a disposizione degli utenti.