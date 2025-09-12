Wicked Gluten Free, un’organizzazione che offre supporto e risorse a chi segue una dieta senza glutine, sbarca in Massachusetts con la sua New England Expo. L’evento, in programma per sabato 20 settembre dalle 10:00 alle 16:30 presso il Game On di Fitchburg, si presenta come la più grande fiera dedicata al “senza glutine” nella regione. Oltre 100 espositori attentamente selezionati presenteranno prodotti alimentari, per la salute e per lo stile di vita.

L’intolleranza al glutine è un fenomeno diffuso, con una stima di 4 milioni di persone solo nel New England che evitano attivamente questa proteina. Per chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine, l’evento è un’occasione rara per assaggiare, fare acquisti e celebrare in totale sicurezza.

Esperienza e soluzioni in un unico luogo

L’esposizione offre una vasta gamma di attività e servizi per i visitatori, tra cui:

Assaggi illimitati di prodotti di marchi locali e nazionali.

Food truck che propongono opzioni sicure per il pranzo.

Cooking demo e presentazioni direttamente sul luogo dell'evento.

e presentazioni direttamente sul luogo dell’evento. Un’area giochi dedicata ai bambini con truccabimbi gratuito.

Una borsa riutilizzabile con il logo dell’evento per ogni partecipante.

“Per anni, le persone che vivono senza glutine hanno faticato a trovare prodotti di cui fidarsi. La nostra fiera riunisce tutto sotto lo stesso tetto, così le persone possono finalmente rilassarsi, mangiare e divertirsi senza preoccupazioni”, ha dichiarato Abby Helman Kelly, fondatrice di Wicked Gluten Free. “È una celebrazione della comunità, della connessione e della gioia di scoprire prodotti che rendono davvero la vita più semplice.”

L’ammissione per la mattinata è disponibile solo online, mentre i biglietti per il pomeriggio possono essere acquistati anche all’ingresso a partire dalle 12:00, anche in caso di esaurimento dei posti online. Il parcheggio è gratuito.