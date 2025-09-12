Wicked Gluten Free, un’organizzazione che offre supporto e risorse a chi segue una dieta senza glutine, sbarca in Massachusetts con la sua New England Expo. L’evento, in programma per sabato 20 settembre dalle 10:00 alle 16:30 presso il Game On di Fitchburg, si presenta come la più grande fiera dedicata al “senza glutine” nella regione. Oltre 100 espositori attentamente selezionati presenteranno prodotti alimentari, per la salute e per lo stile di vita.
L’intolleranza al glutine è un fenomeno diffuso, con una stima di 4 milioni di persone solo nel New England che evitano attivamente questa proteina. Per chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine, l’evento è un’occasione rara per assaggiare, fare acquisti e celebrare in totale sicurezza.
Esperienza e soluzioni in un unico luogo
L’esposizione offre una vasta gamma di attività e servizi per i visitatori, tra cui:
- Assaggi illimitati di prodotti di marchi locali e nazionali.
- Food truck che propongono opzioni sicure per il pranzo.
- Cooking demo e presentazioni direttamente sul luogo dell’evento.
- Un’area giochi dedicata ai bambini con truccabimbi gratuito.
- Una borsa riutilizzabile con il logo dell’evento per ogni partecipante.
“Per anni, le persone che vivono senza glutine hanno faticato a trovare prodotti di cui fidarsi. La nostra fiera riunisce tutto sotto lo stesso tetto, così le persone possono finalmente rilassarsi, mangiare e divertirsi senza preoccupazioni”, ha dichiarato Abby Helman Kelly, fondatrice di Wicked Gluten Free. “È una celebrazione della comunità, della connessione e della gioia di scoprire prodotti che rendono davvero la vita più semplice.”
L’ammissione per la mattinata è disponibile solo online, mentre i biglietti per il pomeriggio possono essere acquistati anche all’ingresso a partire dalle 12:00, anche in caso di esaurimento dei posti online. Il parcheggio è gratuito.