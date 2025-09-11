Tot, piattaforma fintech italiana focalizzata su PMI e professionisti, guidata da Doris Messina come CEO e Bruno Reggiani come COO, ha concluso un round di investimento Pre-Series A da 7 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da Cdp Venture Capital tramite il comparto ServiceTech del relativo Fondo.

La società punta per il 2025 a raddoppiare la propria clientela rispetto all’anno precedente, mirando a raggiungere un volume totale intermediato sulla piattaforma di 2 miliardi di euro.

L’investimento ha coinvolto importanti coinvestitori, tra cui il gruppo Azimut, attraverso i fondi in advisory di Fndx, parte della strategia Azimut Venture Capital Digitech Europe, oltre a The Techsho, X-Equity Venture Club e ClubDeal Digital. Quest’ultimo ha facilitato l’operazione ricorrendo alla propria struttura regolamentata e coinvolgendo diversi investitori HNWI (High Net Worth Individuals).

Conferma inoltre il suo impegno nel progetto Banca Sella, già investitore di Tot nella fase Pre-Seed.

Tra i coinvestitori figura anche un gruppo di imprenditori e top manager riuniti sotto la leadership di Chapeau Media. Questa cordata include Matteo Pichi, fondatore della Poke House; Pietro Marchetti, fondatore di Humamy (successivamente acquisita da Bending Spoons); Giuseppe Nicola Ramonda di Sorelle Ramonda; Francesco Fiorese, responsabile dell’ufficio italiano di Simon-Kucher; e Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR, presente tramite Happy2C, holding creata insieme a Patrick Turchi.