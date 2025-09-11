Packlink, leader nelle soluzioni di spedizione per l’e-commerce, e Temu, il colosso globale che connette milioni di produttori e venditori, stringono una partnership strategica. L’accordo mira a semplificare e automatizzare la logistica per i venditori europei di Temu, incluso il Regno Unito, offrendo loro l’accesso alle avanzate funzionalità di gestione degli ordini di Packlink.

Una logistica più smart per i merchant

L’integrazione diretta tra le due piattaforme permetterà ai venditori Temu di accedere a tariffe di spedizione scontate, automatizzare le politiche di invio, tracciare le consegne e gestire le fatture da un’unica dashboard. Questa automazione intuitiva è pensata per accelerare la gestione degli ordini, incrementando le vendite e migliorando l’esperienza del cliente. La mossa arriva in un momento cruciale: Temu prevede che in futuro fino all’80% delle sue vendite in Europa proverrà da aziende e sistemi di gestione locali.

Le voci dei protagonisti

Matthew Trattles, Vice Presidente di Packlink, ha commentato: “Il nostro obiettivo è supportare i merchant che cercano una soluzione semplificata per gestire la loro logistica e i flussi di lavoro. Questa collaborazione ci permette di integrare sulla nostra piattaforma i nuovi venditori Temu in tutta Europa. Offrire un’interazione che racchiude tutte le funzionalità di gestione degli ordini di Packlink in un unico posto semplifica le operazioni e riduce la frammentazione nel settore delle spedizioni e-commerce.”

Un portavoce di Temu ha aggiunto: “Temu si impegna a consentire alle imprese locali di espandere la propria portata in tutta Europa e oltre. Collaborando con partner affidabili come Packlink, possiamo connettere meglio i venditori europei con strumenti intelligenti e integrati, migliorando continuamente l’esperienza di acquisto dei nostri utenti.”