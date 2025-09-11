I sindacati di base Cub, Adl e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutte le categorie del settore pubblico e privato per l’intera giornata di lunedì 22 settembre. L’iniziativa è finalizzata a esprimere un appoggio totale alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e a richiedere la protezione dei volontari impegnati nel trasporto di aiuti verso il popolo palestinese.

Secondo il comunicato congiunto dei sindacati, lo sciopero è una risposta al genocidio in corso in Palestina e alla continua fornitura di armamenti a Israele, denunciando altresì la mancanza di un intervento concreto da parte del Governo italiano volto a prendere pubblicamente le distanze da tali eventi.

I sindacati chiedono l’imposizione di sanzioni contro Israele e la rottura immediata delle relazioni diplomatiche e commerciali tra l’Italia e lo Stato israeliano.

Denunciano inoltre il silenzio del Governo italiano di fronte alla minaccia, definita arrogante, del Governo israeliano che ha dichiarato di considerare terroristi i centinaia di volontari impegnati nella missione umanitaria a sostegno del popolo palestinese. Inoltre, criticano la mancanza di reazioni ufficiali agli attacchi subiti da due imbarcazioni della Flottiglia nelle vicinanze di Tunisi, azioni che qualificano come veri e propri atti di guerra.

I sindacati affermano che la brutalità delle operazioni militari israeliane ha raggiunto livelli tali da suscitare profonda indignazione per le atroci condizioni vissute dalla popolazione di Gaza. Tuttavia, rimarcano come i governi europei, incluso quello italiano, abbiano scelto di ignorare volontariamente questa realtà, voltando lo sguardo altrove e fingendo di non essere a conoscenza delle sofferenze del popolo palestinese.