Lo slogan «Macron dimettiti» ha unito le manifestazioni a Parigi, Marsiglia, Nantes, Avignone, Rennes e Dijon, rappresentando l’unico elemento di coesione in una protesta che non ha raggiunto l’obiettivo di «bloccare tutto», come previsto. Tuttavia, circa 200 mila persone in tutta la Francia hanno espresso rivendicazioni molto diverse tra loro: dalla richiesta di maggiori tasse per i ricchi all’appoggio a Jean-Luc Mélenchon, dalla condanna del capitalismo all’invocazione di pene severe per Benjamin Netanyahu, accompagnate da un ampio dispiegamento di bandiere palestinesi. Il filo conduttore più potente di queste espressioni rimane la richiesta di dimissioni del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

Accanto a migliaia di manifestanti pacifici, come spesso accade, si sono presentati numerosi appartenenti ai black bloc con il volto coperto, i quali hanno principalmente cercato di danneggiare e distruggere piuttosto che «bloccare» attività. Anche questa volta la mobilitazione ha visto episodi di violenza con feriti, incendi e attacchi. Questi scontri sembrano ormai un triste rituale, una costante in Francia da diversi anni e in varie occasioni, dai festeggiamenti di Capodanno alla rivolta scoppiata per l’omicidio del giovane Nahel a Nanterre, passando per il rifiuto della riforma pensionistica fino alle celebrazioni per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League.

Durante qualunque evento significativo, raggiunto un certo punto, emergono fiamme, lacrimogeni, vetri infranti, scontri tra poliziotti e manifestanti. Questa violenza latente nella società francese esplode temporaneamente, mostrando la sua dimensione per alcune ore o giorni, per poi ritornare sotto la superficie. È quanto accaduto anche nella giornata di ieri, durante il movimento «bloquons tout» (blocchiamo tutto), nato con l’obiettivo di far cadere il primo ministro François Bayrou, nonostante egli stesso abbia dovuto lasciare l’incarico la scorsa settimana in parlamento.

La cosiddetta nuova rivoluzione francese non si è concretizzata: gli incidenti sembrano una prova generale di tensioni accumulatesi, ma resta da capire per quanto ancora la Francia potrà convivere con un livello così elevato e cronico di violenza sociale.

Il ministro dell’Interno Bruno Retailleau fonda la sua posizione politica sul ripristino dell’ordine pubblico, che si configura come una vera e propria priorità, oltre che ossessione retorica. Pur risultando dimissionario, nutre la speranza di essere riconfermato nell’esecutivo di Lecornu, e secondo alcune indiscrezioni mira anche a candidarsi alla presidenza della Repubblica nelle elezioni del 2027, o eventualmente in anticipo qualora le richieste di dimissioni avanzate nei confronti di Emmanuel Macron trovassero consensi. Per questo motivo, ieri ha agito con largo anticipo: all’alba circa 80.000 tra gendarmi e poliziotti erano già schierati nei punti chiave del Paese, soprattutto davanti a stazioni e aeroporti, pronti a intervenire in caso di necessità. Retailleau ha dichiarato:

«La Francia del coraggio, ovvero le forze dell’ordine, contro la Francia del sabotaggio»

Incolpando apertamente la sinistra radicale e il suo leader Jean-Luc Mélenchon, accusati di essersi appropriati della protesta con l’obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico.

Tensioni nella Capitale

A Parigi numerosi studenti delle scuole superiori si sono riversati in piazza, esponendo striscioni con richieste di un destino simile a quello di Luigi XVI per Macron («Macron décapitation») e intonando cori antifascisti in lingua italiana. In Francia, più che in molti altri Paesi, il diritto democratico di manifestare si accompagna ormai a un rischio concreto anche per i partecipanti più pacifici: da un momento all’altro, infatti, si può incorrere nell’uso di spray urticanti o trovarsi coinvolti in scontri con persone che lanciano oggetti contro le forze dell’ordine.

Nel quartiere di Les Halles, il centro commerciale è stato chiuso per prevenire saccheggi imminenti, mentre un ristorante ha preso fuoco, coinvolgendo anche la facciata di un edificio. Poco prima, una giovane coppia trentenne, Françoise e Jacques, entrambi laureati, con due stipendi e figli piccoli, ha spiegato con calma la loro presenza in piazza:

«Siamo qui perché la società non può più funzionare in questo modo, neppure per noi che siamo relativamente privilegiati».

Rappresentano quella fascia di francesi “precari” e appena sopra la soglia di benessere, persone istruite e con lavoro stabile, ma che faticano ad arrivare a fine mese e si mostrano attente anche alle spese più piccole. Avvertono un senso di colpa sapendo che altri vivono condizioni peggiori e, in questi giorni, si parla molto dei pensionati costretti a scegliere tra alimenti e cure mediche o tra mangiare e riscaldare l’acqua. In piazza si nota anche una consistente presenza di ceti medi “declassati” che avevano creduto nella meritocrazia, si erano formati adeguatamente e oggi si trovano a lavorare solo per pagare affitto e generi di prima necessità, senza riuscire nemmeno a permettersi svaghi come l’abbonamento a Netflix.

Il Bilancio delle Proteste

Al termine delle manifestazioni Retailleau può continuare a coltivare le proprie ambizioni politiche. È vero che 110 voli sono stati cancellati, decine di treni hanno accusato ritardi di ore, il museo d’Orsay e alcune sezioni del Louvre sono rimasti chiusi a Parigi. Inoltre, a Rennes alcuni autobus sono stati incendiati e completamente distrutti, mentre i manifestanti hanno bloccato il traffico sulla tangenziale. Tuttavia, il ministro ha sottolineato che la situazione avrebbe potuto essere ben più grave e ha rivendicato quanto segue:

«La Francia non è stata bloccata».