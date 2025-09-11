Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato una nuova iniziativa volta a creare una mappatura completa degli autovelox in Italia, sottolineando come, sorprendentemente, fino ad oggi tale elenco non fosse disponibile.

Il Ministro ha spiegato che ad agosto è stata avviata un’operazione di trasparenza attraverso l’istituzione di una piattaforma telematica. Tale sistema consentirà agli enti locali di comunicare, entro il mese di ottobre, la presenza e la posizione degli autovelox installati sui propri territori.

Ha poi ribadito che, qualora gli enti non dovessero effettuare questa comunicazione, i dispositivi non segnalati non potranno più essere utilizzati per rilevare infrazioni al Codice della Strada.

Matteo Salvini ha precisato:

“L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza stradale ma anche tutelare il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono essere adeguatamente informati su come vengono monitorati e protetti sulle strade. Questa non è solo una battaglia politica, ma una questione di civiltà.”

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e regolamentazione nell’uso degli strumenti di controllo della velocità, con un evidente impatto sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei diritti dei cittadini.