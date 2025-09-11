Revolut ha raggiunto la soglia di 4 milioni di clienti in Italia, affermandosi come la “quinta banca del paese” per numero di utenti. La società, che dispone di una filiale controllata da Banca d’Italia, aveva registrato 3 milioni di clienti lo scorso gennaio. Ora punta a superare i 5 milioni entro il 2026, indirizzando la propria offerta anche verso il vasto segmento delle piccole e medie imprese.

Secondo Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe, questa crescita proietterà Revolut al terzo posto nella classifica degli istituti bancari italiani e al primo tra quelli di matrice internazionale. In prospettiva, il mercato italiano potrebbe divenire il quarto più importante per il gruppo.

Recentemente, il gruppo ha nominato il banchiere di esperienza Frederic Oudea come presidente delle operazioni in Europa occidentale. La sede operativa, con base a Parigi, gestisce anche le attività italiane.

Zunzunegui sottolinea che l’accelerazione è stata favorita dal lancio dell’Iban italiano, accompagnato dalla migrazione dei clienti dall’Iban lituano, e dal rilascio del conto deposito. L’obiettivo dichiarato è diventare il conto principale per gli italiani, consolidando un patrimonio significativo e andando oltre la fascia più giovane della clientela.

Come dimostra l’apertura di 100.000 conti deposito da gennaio con un saldo medio di 3.500 euro, Zunzunegui evidenzia:

“Vogliamo affermarci come la scelta primaria degli italiani, estendendo la nostra base anche a clienti più maturi.”

Per Nicola Vicino, General Manager per l’Italia, l’intento è contribuire alla competitività nazionale confrontandosi attivamente con gli altri istituti bancari.

Vicino fa riferimento anche alla risposta del gruppo all’istruttoria avviata dall’Antitrust lo scorso luglio e commenta i risultati ottenuti:

“Abbiamo gestito efficacemente il processo di migrazione verso l’Iban italiano. Il numero di clienti che ricevono lo stipendio direttamente sul conto Revolut è aumentato del 62% dall’ultimo novembre, mentre quelli che ricaricano il conto con almeno 1.000 euro mensili sono cresciuti del 630%.”

Attualmente, la strategia punta a intercettare il vasto mercato delle piccole e medie imprese italiane. Sullo sfondo si profila anche l’ingresso nel settore dei mutui, già programmato in Francia e Lituania, ma ancora non avviato in Italia.