Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, ha annunciato tramite i suoi profili social che non sarà candidato alle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese.

L’ex assessore ha spiegato che, nonostante fosse stato spinto dal suo movimento politico e dal sostegno ricevuto dalla cittadinanza, la sua candidatura è stata ritenuta non opportuna in questo momento. Ha descritto il suo percorso come un “viaggio bellissimo” ma che si è dovuto arrestare prematuramente.

Alessandro Delli Noci ha fatto riferimento al fatto di essere stato coinvolto in un’indagine della Procura di Lecce riguardante una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

Ha inoltre sottolineato che la sua decisione di ritirarsi dalla competizione elettorale è stata presa in accordo con il candidato presidente del centrosinistra, Antonio Decaro.

Alessandro Delli Noci ha dichiarato:

“Il giustizialismo, molto diverso dalla giustizia, ha colpito nuovamente me, in modo più forte, lasciandomi senza la forza che avevo faticosamente ritrovato.”

Ha infine ribadito con fermezza la propria innocenza, precisando che potrà dimostrarla nei tempi stabiliti dalla giustizia.