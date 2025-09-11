Tra i numerosi impegni che lo portano continuamente avanti e indietro da Strasburgo, Antonio Decaro, europarlamentare e candidato ufficiale alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra, sta lavorando alacremente per definire le liste che lo sosterranno in vista delle prossime elezioni. Il tempo a disposizione è limitato e le tensioni nel panorama politico locale sono ancora elevate, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto mondo civico.

Al suo arrivo a Bari, ieri sera, l’eurodeputato si è immediatamente recato nella sua abitazione di Rosa Marina, dove ha assunto il ruolo di candidato alla presidenza della Regione e ha incontrato i rappresentanti di Con, il movimento nato su iniziativa del presidente uscente Michele Emiliano. Tuttavia, dopo il passo indietro di Emiliano, Con si trova ora nella condizione di dover proseguire da solo, affrontando una sfida politica piuttosto complessa.

Le difficoltà sono particolarmente evidenti considerando la concorrenza di altre forze politiche come Avs, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che si presentano con forti candidati. I due principali leader che in passato hanno catalizzato ampi consensi, Michele Emiliano e Alessandro Delli Noci, non saranno infatti direttamente coinvolti in questa competizione elettorale.

Il governatore uscente, seppur sollecitato da ambienti vicini a candidarsi, ha preferito rifiutare la proposta, dopo essersi ritirato dalla lista del Partito Democratico. Per quanto riguarda Alessandro Delli Noci, ex assessore regionale coinvolto in un’inchiesta della procura di Lecce per presunti scambi di favori in cambio di aiuti elettorali, è stata avanzata qualche ipotesi sulle sue possibili candidature, ma Decaro avrebbe opposto un netto rifiuto, ritenendo prematuro un suo coinvolgimento diretto finché non chiarisca completamente la propria posizione giudiziaria.

Quindi, nonostante il sostegno esterno di due figure di spicco e la presenza di alcuni assessori e consiglieri uscenti, la formazione Con si trova ad affrontare una competizione ardua. Gli esponenti più esperti del gruppo stanno valutando con attenzione i numeri necessari per assicurarsi almeno un seggio in ogni provincia. È fondamentale infatti raggiungere una soglia minima di circa 120.000 voti complessivi, un conteggio che dipende da molte variabili, tra cui l’esito elettorale del candidato presidente stesso.

Le complessità tecniche della campagna elettorale

Il percorso verso le elezioni è dunque segnato da numerosi fattori complicanti. La sfida per Con non è solo politica, ma anche strettamente tecnica e organizzativa: occorre un coordinamento efficace tra i candidati e una strategia mirata per massimizzare il sostegno elettorale in tutti i territori. Il terreno locale, infatti, si presenta diversificato e richiede un impegno costante per rispondere alle aspettative dei cittadini e consolidare le alleanze necessarie.

Molti osservatori sottolineano come la capacità di attrarre voti in ogni provincia possa influire decisamente sul risultato finale. Questo implica che ogni candidata e candidato debba lavorare non solo nel proprio territorio di riferimento, ma anche in sinergia con l’intero schieramento politico per superare la soglia elettorale e ottenere la rappresentanza in Regione.

In un contesto politico così frammentato, la costruzione di alleanze solide e di liste competitive è imprescindibile. Il centrosinistra pugliese dovrà affrontare sfide importanti se desidera mantenere o incrementare la propria presenza istituzionale, con una attenzione particolare alle dinamiche intraprese dal movimento civico Con, la cui autonomia politica rappresenta un elemento di novità ma anche di incertezza.

La sfida politica si presenta estremamente complessa. Il progetto consiste nel partecipare con determinazione e possibilmente in maniera autonoma, cioè senza alleanze con altre liste civiche. Questa posizione resta al momento in discussione, poiché non tutti i membri di Con condividono la stessa visione. Un incontro dedicato a questo tema è previsto sabato a Lecce. Per quanto riguarda la Puglia, guidata da Sebastiano Leo, si prospetta una strategia analoga: correre in modo indipendente rispetto a Con. Tuttavia, per altre forze il dialogo resta aperto, come nel caso di Azione, che sta ancora valutando le possibili collaborazioni con Decaro, con incontri previsti entro breve.

Il Partito Democratico si trova in una fase di tensione interna. La rottura tra la componente emilianista e quella vicina a Decaro, a seguito del rifiuto del candidato presidente verso la candidatura di Emiliano, ha generato non poche difficoltà. È in programma per stasera un incontro tra gli esponenti emilianisti per valutare le prossime mosse. Un primo segnale potrebbe essere la candidatura nel PD del deputato Ubaldo Pagano. L’obiettivo è creare in Consiglio regionale un gruppo coeso che potrebbe mettere in discussione la maggioranza attuale. Tutto ciò dipenderà dall’evoluzione del rapporto tra i due protagonisti principali: Decaro ed Emiliano.

Una possibile riconciliazione tra le parti avrebbe effetti positivi sia sulla coalizione che sul partito, contribuendo a stemperare le tensioni interne. Tuttavia, è necessario che i due dialoghino, cosa che finora pare non sia avvenuta. Da quando è diventato nuovamente padre, Emiliano si è isolato, evitando la partecipazione ad eventi pubblici. Sabato, però, le strade del presidente uscente e del candidato potrebbero incrociarsi nuovamente, dato che entrambi sono attesi all’inaugurazione della Fiera del Levante.