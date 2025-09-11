Esistono due realtà distinte in Puglia: una regione che prospera e un’altra in cui molte persone faticano a concludere il mese. Questa è la questione che dovremo affrontare nei prossimi anni e voglio poter rivolgere ai pugliesi un messaggio chiaro su ciò che potremo realizzare insieme.

Così si esprime Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra, in una sua dichiarazione ufficiale.

Il piano primario è consegnare ai cittadini pugliesi un programma con proposte ben definite, che affronti prima di tutto i problemi della popolazione. Non c’è tempo da perdere.

La nota sottolinea come stiano proseguendo gli incontri di Decaro con le diverse componenti della coalizione progressista: rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e delle cooperative si stanno confrontando per definire le politiche della regione per gli anni a venire.

Domani alle ore 12 è previsto un confronto con le associazioni datoriali dell’industria e dell’artigianato, mentre lunedì seguirà un incontro con i rappresentanti del settore cooperativo. Mercoledì della stessa settimana sarà dedicato un approfondimento con i sindacati.

Nel corso della prossima settimana saranno inoltre fissati ulteriori incontri con le associazioni di categoria che rappresentano gli altri settori produttivi e del lavoro, tra cui agricoltura, commercio, cultura e turismo.