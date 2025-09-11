«Fu una giornata indimenticabile, capace di suscitare emozioni che ancora oggi perdurano». Cinquant’anni fa, il 10 settembre 1975, la Toscana visse la sua più grande manifestazione politica: oltre un milione di persone si radunò alle Cascine di Firenze per ascoltare l’intervento di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, in chiusura della Festa dell’Unità nazionale.

Tutta la città fu attraversata da cortei che si susseguirono senza sosta per ore. Molti non riuscirono nemmeno ad entrare nell’area del Quercione, dove si trovava il palco. Proprio in quel prato, ieri mattina, a cinquant’anni esatti dall’evento, alcuni ex militanti e protagonisti del Pci si sono ritrovati per ricordare non solo il 10 settembre del ’75, ma anche le figure di Enrico Berlinguer e di Elio Gabbuggiani, il sindaco comunista che pochi mesi prima aveva conquistato Palazzo Vecchio.

Tra i presenti c’erano Michele Ventura, allora segretario provinciale del Pci, gli assessori della giunta Gabbuggiani, Anna Bucciarelli e Mauro Sbordoni, oltre a Massimo Gramigni, che a quel tempo era un giovane militante di 17 anni. L’incontro si è svolto nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra dedicata a Berlinguer, allestita fino al 5 ottobre al Mandela Forum di Firenze.

Durante l’evento sono emersi ricordi, aneddoti e riflessioni sul significato di quella giornata che tutti erano consapevoli sarebbe rimasta nella storia.

Michele Ventura ha raccontato:

«Anche oggi, mentre il prato è deserto e sotto la pioggia, provo ancora una forte emozione. Quel giorno arrivarono persone da ogni parte d’Italia, attratte da quella voglia di cambiamento che Berlinguer incarnava perfettamente. Lui non solo mostrava una profonda empatia verso la gente, ma partecipò all’intera giornata con autentica commozione.

Quell’evento, cui lavorammo per dodici mesi, rappresentò l’epilogo di un lungo movimento iniziato nel ’68 e proseguito con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori e il referendum sul divorzio, un’onda di trasformazioni che avrebbe segnato tutto il decennio successivo.

Berlinguer fu un punto di riferimento fondamentale in quel periodo di grandi cambiamenti.

La figura di Enrico Berlinguer ha lasciato un’impronta indelebile non solo sulla politica italiana, ma anche sulla scena internazionale: fu infatti un protagonista determinante nella difesa della democrazia durante il drammatico periodo segnato dal terrorismo.

Massimo Gramigni, presidente dell’Associazione Mandela Forum e attivo allora nel settore musicale e degli spettacoli, ricorda con emozione quel tempo: «Utilizzavamo altoparlanti praticamente introvabili in tutta Italia» e ricorda la sua commozione per la morte di Berlinguer, che gli parve come la perdita di un padre. «Siamo soddisfatti del successo della mostra dedicata a lui, già visitata da 8.000 persone in pochi giorni».

Anna Bucciarelli, in quegli anni giovane assessora al sociale e alle politiche abitative, racconta l’importanza della politica come strumento di emancipazione e partecipazione. «La forza di quella stagione politica risiedeva nel collegamento tra diritti sociali e civili, un binomio imprescindibile che oggi si è ridotto quasi esclusivamente alle battaglie per i diritti civili. La politica dovrebbe rievocare quell’insegnamento fondamentale».

«Sentivamo la responsabilità di rappresentare una comunità. I candidati venivano scelti nelle sezioni e si manteneva un dialogo continuo tra partito, cittadini e istituzioni», riassume Sbordoni.

Il ritorno di Pier Luigi Bersani

In occasione del 10 settembre, Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, ha preso parte a un dibattito al Mandela Forum nel pomeriggio. Ha affermato che Berlinguer riesce ancora oggi a emozionare anche chi non ha vissuto quegli anni, trasmettendo un’immagine di serietà, coerenza e fedeltà agli ideali e alla passione politica.

Pier Luigi Bersani ha detto:

«Berlinguer rappresenta un’intelligenza calma e una politica che evita gli eccessi di protagonismo. Riguardo ai giovani, forse non sono loro ad allontanarsi, ma siamo noi che dobbiamo avvicinarci con il giusto approccio».