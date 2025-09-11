Il Giappone vede una continua, seppur moderata, accelerazione dell’inflazione alla produzione. Ad agosto 2025, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,7% su base annua, confermando le attese degli analisti e superando il +2,5% del mese precedente. Questi dati, diffusi dalla Bank of Japan, riflettono una dinamica dei prezzi che, pur in crescita, mostra segnali di frenata su base mensile.

Dinamiche Contraddittorie a Breve Termine

Nonostante la spinta annuale, i dati mensili presentano un quadro più complesso. I prezzi all’industria hanno segnato una variazione negativa pari a -0,2%, superando leggermente le attese di un calo dello 0,1%. Questo dato si contrappone al +0,3% registrato nel mese precedente, suggerendo una possibile stabilizzazione dei costi industriali nel breve periodo.

Importazioni ed Esportazioni

Analizzando i prezzi del commercio internazionale, i dati mostrano dinamiche diverse. I prezzi all’importazione hanno registrato un incremento dello 0,5% su base mensile, ma hanno segnato un calo del 3,9% su base annua. Parallelamente, i prezzi all’esportazione sono saliti dello 0,2% su base mensile, ma sono scesi dello 0,3% su base annuale. Questa discrepanza tra i dati mensili e annuali riflette le fluttuazioni del mercato globale e del tasso di cambio dello yen.