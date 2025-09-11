Psa Genova Prà, principale terminal italiano per l’importazione e l’esportazione di container, annuncia un importante rafforzamento delle proprie attività. È stato infatti avviato un piano di ampliamento del personale, con l’inserimento di 25 nuovi assunti, dedicati alle operazioni di movimentazione container, accompagnato da un programma di formazione mirato. Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto da un miliardo di euro destinato all’ottimizzazione del terminal, presentato un anno fa.

Roberto Ferrari, amministratore delegato di Psa Italy, sottolinea:

“Lo scorso anno, nel trentesimo anniversario del terminal, abbiamo annunciato un piano di ammodernamento completamente autofinanziato per un valore di un miliardo di euro. L’assunzione di nuovo personale e le attività di formazione rappresentano solo una parte di questo impegno fondamentale. Tuttavia, non è sufficiente: per portare a termine il progetto abbiamo necessità di ricevere il sostegno e le autorizzazioni da parte delle Istituzioni.”

Ferrari aggiunge che solo con il supporto delle autorità locali sarà possibile mantenere la leadership di Genova Prà come terminal container più competitivo nel bacino del Mediterraneo.

Un progetto ambizioso per la trasformazione del terminal

Il piano prevede una completa revisione del modello operativo del terminal attraverso l’introduzione di soluzioni automatizzate, che permetteranno di incrementare la capacità da 2 a 3,2 milioni di teu senza dover effettuare ampliamenti strutturali. Questo rappresenta un deciso passo avanti verso una maggiore efficienza operativa e una riduzione degli impatti ambientali.

Nonostante le potenzialità e l’importanza strategica del progetto, fino ad oggi non sono ancora arrivate risposte dalle istituzioni competenti e dal porto di Genova, che solo recentemente ha visto la nomina di un presidente ufficiale presso l’Autorità di sistema portuale, dopo essere stato in regime di commissariamento.

Con il nuovo assetto istituzionale, l’amministratore delegato rilancia la sua richiesta di collaborazione per garantire una rapida approvazione delle autorizzazioni necessarie, fondamentali per la realizzazione di un progetto che potrebbe consolidare ulteriormente il ruolo di Genova come hub logistico di riferimento in un contesto globale sempre più competitivo.