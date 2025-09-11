La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la ferma intenzione del governo di combattere il traffico di migranti, definendolo una “intollerabile forma moderna di schiavitù” e una delle attività criminali più redditizie a livello globale. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante il Coast Guard Global Summit 2025 a Roma, evento che ha celebrato il 160° anniversario della Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato il costo umano di questo fenomeno, che nel 2024 ha causato la morte di oltre 9.000 persone sulle rotte migratorie. “Di fronte a questi numeri abbiamo una scelta sola: rassegnarci, oppure agire. E se vogliamo agire, che è la nostra scelta, quello che dobbiamo fare è mettere ancora più determinazione e impegno, anche con il coraggio di immaginare insieme soluzioni innovative”, ha affermato.

Le cifre e la nuova strategia

La presidente del Consiglio ha poi evidenziato i risultati ottenuti in Italia e in Europa, sottolineando come il calo drastico degli sbarchi e la riduzione significativa dei morti e dei dispersi in mare siano la prova che il fenomeno migratorio può essere gestito. “Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni irragionevole e interessato approccio ideologico alla materia”, ha aggiunto Meloni.

Secondo la presidente, esiste un’alternativa concreta che mette al primo posto la legalità, combatte la “mafia del mare” e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione.

Il ruolo della Guardia Costiera

Meloni ha concluso il suo discorso lodando il lavoro della Guardia Costiera italiana. Il contrasto al traffico di migranti è un’azione di sistema che, a suo dire, sarebbe impossibile senza le competenze e la professionalità delle Capitanerie di Porto, che eccellono sia nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia nelle azioni di prevenzione e contrasto dei flussi irregolari. “Voglio davvero ringraziare la nostra Guardia costiera anche per questo”, ha concluso la presidente del Consiglio.