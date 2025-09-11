Malaysia Aviation Group (MAG) ha annunciato una significativa espansione della sua rete aerea e un aggiornamento dei servizi, consolidando la sua strategia di crescita per far diventare Malaysia Airlines una delle prime 10 compagnie aeree globali entro il 2030. Le novità includono l’apertura di nuove rotte e l’aumento delle frequenze verso destinazioni chiave, oltre a innovazioni nel servizio di ristorazione a bordo.

Nuove Rotte e Maggiori Frequenze

A partire dal 9 gennaio 2026, Malaysia Airlines inaugurerà voli giornalieri tra Kuala Lumpur e l’aeroporto di Chengdu Tianfu (TFU), portando a sette il numero di destinazioni in Cina. Questa mossa strategica sfrutta il reciproco accordo di ingresso senza visto tra i due paesi. Parallelamente, Firefly, la sussidiaria di MAG, lancerà nuove rotte jet verso Krabi (KBV), Siem Reap (SAI) e Cebu (CEB) a partire da novembre 2025, rafforzando la sua presenza nel sud-est asiatico.

Oltre alle nuove destinazioni, entrambe le compagnie aumenteranno le frequenze su rotte esistenti a partire da ottobre 2025. Malaysia Airlines potenzierà i collegamenti con Australia, Nuova Zelanda, Cina, India, Maldive e Bangladesh, mentre Firefly rafforzerà la connettività nazionale e regionale verso Singapore, Kota Kinabalu, Kuching, Penang e Johor Bahru.

Innovazione e Sostenibilità

L’espansione della rete è accompagnata da un aggiornamento della flotta. L’introduzione del nuovo A330neo su alcune rotte per Australia e Nuova Zelanda rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza nei consumi e un’esperienza di volo superiore. Entro il primo trimestre del 2026, MAG opererà la flotta a lungo raggio più giovane verso l’Australasia, sottolineando il proprio impegno per la sostenibilità.

In termini di servizio, Malaysia Airlines ha introdotto un’innovazione culinaria a bordo: un satay vegetariano a base di fungo Lion’s Mane, disponibile per i passeggeri Business Suite e Business Class. Questo piatto, servito con la marinatura tipica della compagnia, riflette l’attenzione verso la varietà e le esigenze dei viaggiatori moderni, pur mantenendo un legame con la tradizione culinaria malese.

La Visione del Gruppo

Datuk Captain Izham Ismail, Group Managing Director di Malaysia Aviation Group, ha dichiarato: “Con queste nuove rotte e frequenze aggiuntive, MAG rafforza il suo ruolo di porta verso l’Asia e oltre, rendendo più facile per i viaggiatori scoprire le migliori destinazioni della regione e oltre. Allo stesso tempo, rimaniamo concentrati sull’offrire un’esperienza di volo premium che rifletta il nostro impegno per l’ospitalità malese. Innovazioni come il nostro nuovo satay vegetariano sono solo un esempio di come continuiamo a innovare restando fedeli alla nostra tradizione, offrendo più varietà per soddisfare le aspettative dei passeggeri. Con la rete in espansione, i servizi che stiamo migliorando e le persone che guidano questi sforzi, Malaysia Aviation Group è pronta ad affrontare il futuro con fiducia, creando valore per i nostri clienti e per il Paese”.