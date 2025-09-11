In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sul Linfoma (15 settembre), l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) ha messo in luce i progressi nella cura di questa patologia, che pur essendo in crescita, è diventata sempre più curabile. Secondo il professor Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia dell’INT, le terapie attuali permettono di trattare con successo circa il 70-75% dei pazienti, portando a una remissione completa o a una lunga sopravvivenza con un’ottima qualità di vita.

L’importanza del realismo e della prevenzione

Corradini sottolinea che l’approccio vincente non è l’ottimismo, ma il realismo e il pragmatismo: “Non serve essere ottimisti o pessimisti, serve essere realisti e pragmatici: rivolgersi tempestivamente a centri esperti, perché oggi la maggioranza dei pazienti con linfoma può guarire. L’importante è non perdere tempo”. L’aumento dei casi è in gran parte dovuto all’invecchiamento della popolazione, ma non solo. Il professore richiama l’attenzione anche sui fattori ambientali: “Alcuni studi hanno messo in relazione l’incidenza dei linfomi non-Hodgkin con l’utilizzo di pesticidi. Spesso ci si concentra sull’eliminare un alimento pensando di guadagnare anni di vita, ma non ci si chiede cosa contengano davvero alcuni prodotti industriali, ricchi di pesticidi, microplastiche e conservanti”.

Nuove frontiere della ricerca: dalle CAR-T al “chemio-free”

Negli ultimi anni, la ricerca ha aperto prospettive innovative, in particolare con le terapie CAR-T e gli anticorpi bispecifici. Questi trattamenti hanno permesso di curare pazienti che fino a pochi anni fa non avevano alternative. “Circa il 35-40% di pazienti che fino a 7-8 anni fa non avevano alternative – sottolinea Corradini – oggi guarisce grazie a questi trattamenti”. Anche per le forme indolenti si stanno diffondendo strategie “chemio-free”, combinazioni di farmaci che riducono la tossicità della chemioterapia tradizionale, migliorando la qualità di vita dei pazienti. L’INT di Milano si conferma un’eccellenza in questo campo, essendo stato il primo centro in Italia ad avviare programmi con le terapie CAR-T nel 2017 e continuando a essere un punto di riferimento nazionale grazie a importanti progetti di ricerca sostenuti da AIRC e dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.