L’intelligenza artificiale non è più una promessa futuribile, ma una realtà che sta rivoluzionando la medicina. Un recente congresso a Roma, organizzato da Fondazione Menarini in collaborazione con Gemelli Isola, la University of Central Florida College of Medicine, Sovaris AI e The Foundation for Gender-specific Medicine, ha messo in luce come questa tecnologia stia ridefinendo i paradigmi della cura e dell’efficienza sanitaria. L’obiettivo è chiaro: integrare l’IA per migliorare la qualità delle cure senza intaccare l’essenza del rapporto medico-paziente.

IA, un alleato per i medici, non un sostituto

L’idea che l’intelligenza artificiale possa sostituire i medici è un timore diffuso, ma secondo gli esperti è infondato. Stefano Del Prato, presidente di Fondazione Menarini, ha chiarito la posizione: “Spesso l’intelligenza artificiale viene vista come una minaccia che, in futuro, potrà arrivare a sostituire i medici stessi, ma le ricerche suggeriscono il contrario: non sarà l’intelligenza artificiale a sostituire gli specialisti, ma saranno gli specialisti che sanno far uso delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, a rimpiazzare chi non sarà in grado di sfruttare i vantaggi di questo strumento.”

Le competenze umane come empatia, compassione e pensiero critico restano fondamentali. Del Prato sottolinea che l’IA non potrà mai rimpiazzarle: “L’intelligenza artificiale rafforzerà invece la pratica medica, consentendo agli specialisti di sfruttare la tecnologia per migliorare, non solo l’assistenza clinica, ma anche la formazione continua di medici e studenti, cambiando il modo in cui si insegna e si impara la professione sanitaria.” Questo nuovo scenario promette di rendere la medicina più sicura, riducendo ritardi diagnostici ed errori, e di alleviare il carico di lavoro amministrativo dei professionisti sanitari.

Applicazioni pratiche e nuove frontiere

L’IA sta già dimostrando il suo valore in diverse discipline. I sistemi attuali sono in grado di analizzare una mole di dati e immagini mediche (ECG, radiografie, risonanze) con una precisione superiore a quella umana, individuando anche le più sottili anomalie. Gli esperti del congresso hanno sottolineato come questo supporto tecnologico possa portare a diagnosi più rapide e accurate.

Inoltre, l’intelligenza artificiale è la base per la medicina personalizzata, utilizzando algoritmi per integrare il profilo genetico, i biomarcatori e la storia clinica del singolo paziente per definire trattamenti su misura. Le prospettive future sono ancora più ambiziose. Del Prato ha evidenziato: “Lo sviluppo dei gemelli digitali (digital twins), lo sviluppo di reti ad alta capacità potranno offrire l’integrazione delle varie specialità in una visione di precisione ma olistica oltre che permettere simulazioni di interventi complessi, di sistemi predittivi per la gestione di epidemie e pandemie e lo sviluppo di robot chirurgici autonomi.”

Etica e responsabilità, le sfide da affrontare

Le potenzialità dell’IA portano con sé complesse questioni etiche e regolatorie. La privacy dei dati è la preoccupazione principale, considerando l’enorme quantità di informazioni personali necessarie agli algoritmi. Del Prato ha commentato: “La privacy dei dati rappresenta una preoccupazione primaria: gli algoritmi di intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di dati sanitari per essere efficaci, sollevando interrogativi sulla protezione delle informazioni personali dei pazienti.”

Un altro aspetto critico è la responsabilità professionale quando un’IA suggerisce una diagnosi. Chi è responsabile in caso di errore? Del Prato ha evidenziato il problema delle “scatole nere”: “Quanta autonomia decisionale deve essere concessa a questi sistemi? Spesso percepiti come ‘scatole nere’, sono difficili da interpretare anche per gli stessi esperti. Questo rende complesso stabilire le responsabilità in caso di errore clinico e può minare la fiducia del paziente verso le tecnologie digitali.” La soluzione, secondo il presidente, è sviluppare modelli spiegabili e trasparenti.

In conclusione, l’era dell’IA non sminuisce il ruolo del medico, ma lo ridefinisce. Del Prato ha concluso il suo intervento affermando che “Il professionista della salute dovrà sviluppare competenze digitali, etiche e comunicative che gli consentano di governare la tecnologia senza esserne dominato, riaffermando il suo ruolo di garante dell’equità, della responsabilità e dell’umanità della pratica medica. In altre parole, la stessa formazione medica dovrà essere ripensata per preparare quello che sarà il medico del futuro.”