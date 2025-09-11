Il governo mantiene un interesse concreto verso tutte le proposte provenienti dalla maggioranza, pur riconoscendo che le risorse disponibili sono limitate e sarà necessario concentrarle su priorità ben definite. Tra queste, il taglio dell’Irpef rimane un obiettivo certo, così come una possibile rottamazione “selettiva” delle cartelle esattoriali, dedicata esclusivamente a chi si trova realmente in difficoltà con il fisco, escludendo quindi i soggetti “recidivi” che approfittano delle opportunità per eludere il pagamento delle tasse.

Intervenendo di fronte agli artigiani della Cna, un settore che soffre un peso fiscale che supera il 52%, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha rimarcato più volte che il processo di definizione della manovra è ancora in corso. Ogni proposta, sia dalla maggioranza che dalle associazioni di categoria, viene analizzata con attenzione, ma resta imprescindibile fare i conti con i vincoli della finanza pubblica.

Nonostante ciò, qualche anticipazione è stata fornita. Il focus principale sarà il sostegno al ceto medio, tema centrale per forze politiche come Forza Italia e Fratelli d’Italia. Si sta valutando di ridurre la seconda aliquota dell’Irpef, finora ipotizzata dal 35% al 33%. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sarà la soglia di reddito interessata, con valutazioni in corso tra 50.000 e 60.000 euro. Inoltre, per incrementare i salari, si considera la possibilità di estendere la detassazione dei premi di produttività, una misura già sperimentata e ritenuta un percorso da seguire.

Maurizio Leo ha spiegato:

“È giusto che il reddito erogato in più sia soggetto a una tassazione minore, perché questo incoraggia una maggiore produttività.”

Sul fronte fiscale, in particolare riguardo a una delle proposte chiave della Lega, il viceministro ha chiarito che nessuno nella maggioranza si oppone alla rottamazione delle cartelle esattoriali, ma questa deve essere applicata con giudizio. Non deve agevolare chi possiede beni di lusso o utilizza escamotage per evitare il pagamento delle tasse. Tale riferimento interessa non solo la prossima legge di bilancio, ma anche il disegno di legge a prima firma Romeo, attualmente in esame al Senato, rispetto al quale si attendono emendamenti entro il 22 settembre.

Da Roma arriva inoltre la proposta della Lega per una flat tax dedicata agli investitori stranieri di alto profilo che decidono di puntare sull’economia italiana, soprattutto tramite investimenti in Btp o startup. Il viceministro non esclude questa ipotesi, ma avverte sull’importanza di escludere da tali benefici chi è già residente nel paese, ribadendo il principio fondamentale della certezza del diritto.

Per quanto riguarda le imprese, Maurizio Leo ha ribadito l’obiettivo di rendere strutturale un regime Ires premiale, semplificandolo e integrandolo con il principio “chi assume meno paga”, che potrebbe essere confermato nella prossima manovra finanziaria.

Il viceministro ha concluso sottolineando la volontà di riproporre alcune misure della manovra passata, adeguandole alle nuove esigenze e sfide che si presenteranno nel prossimo periodo.