In un repentino ribaltamento di fortune, Larry Ellison, cofondatore di Oracle, ha strappato a Elon Musk il titolo di uomo più ricco del mondo. Un’ascesa vertiginosa, alimentata dal boom dell’intelligenza artificiale, che ha spinto il suo patrimonio a una cifra di 393 miliardi di dollari. L’aumento è stato di ben 101 miliardi in un solo giorno, un incremento che, secondo Bloomberg, rappresenta il più grande guadagno giornaliero di ricchezza mai registrato.

Il trionfo dell’Intelligenza Artificiale

La fortuna di Ellison è salita in modo così clamoroso grazie a un’impennata delle azioni di Oracle, sostenuta da contratti strategici nel settore dell’IA. Tra questi, spicca l’accordo con OpenAI, che si è affidata a Oracle per l’energia necessaria a far funzionare i suoi sistemi. Mentre il mondo guarda a questa nuova dinamica, Ellison, storico investitore di Tesla e amico di Musk, si gode la vetta.

Musk, dal canto suo, non intende arrendersi. L’imprenditore sta lavorando a un nuovo piano di compensi per Tesla, legato al raggiungimento di una capitalizzazione di mercato record. Questa mossa ambiziosa potrebbe presto riportarlo in cima alla classifica, riaccendendo una competizione che, in questo settore, non sembra mai finire.