La ristrutturazione del fienile a San Vittore Olona per il progetto sociale Circleline ha dato nuova vita a un’antica villa, trasformandola in un centro polifunzionale per il recupero di giovani vulnerabili. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Piccolo Principe e sostenuta da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e CESVI, ha l’obiettivo di contrastare il disagio minorile e l’abbandono scolastico.

Un Progetto da 100.000 Euro per i Giovani

Il progetto Circleline è stato finanziato grazie a una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, For Funding. In soli quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e della stessa banca, che ha partecipato attivamente alla campagna. Questi fondi sono stati utilizzati per la ristrutturazione del fienile, l’acquisto di arredi e materiali per i laboratori e per coprire le spese del primo anno, inclusi i pasti quotidiani per i ragazzi.

Un Supporto Integrato a 360 Gradi

Ispirato alla metropolitana di Londra, Circleline è un percorso a tappe che offre supporto a circa 30 giovani tra i 13 e i 21 anni, inclusi ragazzi a rischio di abbandono scolastico, in dimissione da strutture ospedaliere o con diagnosi di depressione, disturbi alimentari e dipendenze. Il progetto non si limita al recupero scolastico, ma affianca anche le famiglie offrendo assistenza terapeutica, empowerment genitoriale e un progetto di mutuo aiuto.

Nella nuova struttura, la “Cittadella dei ragazzi”, sono stati attivati laboratori di agricoltura, cicli di conferenze e un laboratorio di cucito, oltre a uno spazio dedicato al recupero scolastico che utilizza strumenti mutuati dalle neuroscienze cognitive. L’obiettivo finale è il ritorno a scuola come meta conclusiva del ciclo.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

“Il progetto Circleline arricchisce l’offerta educativa e terapeutica del Piccolo Principe, la nostra grande casa per i bambini e adolescenti, – dichiara Patrizia Corbo, Presidente Piccolo Principe Cooperativa Sociale, – ma arricchisce anche il territorio che può avvalersi di centri sociosanitari integrati che puntano alla rinascita e alla cura di adolescenti in grave stato di disagio emotivo e sociale. La creazione di laboratori di pensiero e di lavoro, il supporto clinico ai minori e alle famiglie, il grande lavoro di empowerment scolastico rappresentano interventi di contrasto all’abbandono scolastico e, al contempo, forniscono strumenti per pensare e ripensare al futuro. I giovani hanno bisogno di aprire uno spazio nel cuore e nell’anima che si chiama speranza, senza la quale la vita si restringe e si secca come un fiore piantato sulla sabbia”.

Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, dichiara: “Con il nostro Programma Formula promuoviamo solidarietà e senso di comunità, unendo le forze per creare valore per l’intero territorio. In questa logica, abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare la Cooperativa Sociale Piccolo Principe nel percorso Circleline, perché siamo convinti che rappresenti un sostegno concreto a famiglie e giovani più vulnerabili per contrastare il disagio e l’abbandono scolastico”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 180 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, conclude Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.