Manca poco. Sabato 13 settembre, al Teatro Civico di Vercelli, l’attenzione del mondo agricolo e non solo sarà tutta per il riso. Coldiretti Piemonte organizza, nell’ambito del “Festival Internazionale del Riso! Riso’!”, una tavola rotonda dal titolo “Riso: una filiera che nutre il pianeta”. L’obiettivo è chiaro: fare il punto sulle grandi sfide che minacciano il settore risicolo italiano, strategico per l’economia nazionale e per la leadership europea.

Le sfide di un settore in bilico

Le problematiche sono note e pressanti. Si parlerà di concorrenza sleale, di dinamiche di mercato sempre più complesse e di un fenomeno che preoccupa in modo particolare: l’aumento delle importazioni a dazio zero dai Paesi asiatici. Un’invasione di prodotto estero che rischia di compromettere la qualità e la sostenibilità della risicoltura italiana. La tavola rotonda sarà l’occasione per affrontare queste questioni e cercare soluzioni concrete.

Un parterre di rilievo per affrontare la crisi

A testimonianza dell’importanza dell’evento, la presenza di un parterre di relatori di alto livello. Dopo i saluti del presidente di Coldiretti Vercelli-Biella, Roberto Guerrini, e del sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, interverranno il presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari, e il presidente dell’Associazione Industrie Risiera Italiana, Mario Francese. A discutere del futuro del riso italiano ci saranno anche il nutrizionista Evelina Flachi, il capo area mercati di Coldiretti Luigi Scordamaglia, il direttore generale dell’Ente Risi Roberto Magnaghi e il presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas. L’evento, moderato da Francesca Romana Barberini, vedrà la partecipazione del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, che chiuderà i lavori. È inoltre previsto l’intervento del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, un segnale dell’attenzione del Governo verso il settore.