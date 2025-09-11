Geox, nella foto l’a. d. Enrico Mistron, avvia un piano di ristrutturazione aziendale per supportare il suo piano industriale. La società, specializzata in calzature, ha incontrato le organizzazioni sindacali e Confindustria Treviso per illustrare la necessità di ottimizzare i costi fissi e migliorare l’efficienza operativa. L’obiettivo è garantire la sostenibilità del gruppo in un mercato complesso.

Ristrutturazione per l’efficienza

Il management di Geox prevede un piano di ridimensionamento dei costi che coinvolgerà anche le strutture all’estero. L’azienda intende utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per attuare queste misure. Al centro della discussione con i rappresentanti dei lavoratori c’è la ricerca di soluzioni condivise che possano conciliare la tutela dei dipendenti con la sostenibilità delle attività del gruppo.