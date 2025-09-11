C’è qualcosa di sorprendente, un respiro profondo e quasi inaspettato, che attraversa i numeri dell’export italiano nel secondo trimestre del 2025. Non è una corsa uniforme, ma un movimento a zig zag, una danza asimmetrica che disegna il profilo di un Paese che vende e che fatica, che accelera in certi angoli e che si ferma in altri, quasi per riflettere.

Guardando l’insieme, nei primi sei mesi dell’anno, il saldo è positivo, un +2,1% che potrebbe rassicurare. Ma a ben guardare, è la geografia a raccontare la storia vera, una mappa disegnata in chiaroscuro. Il Centro, quasi con una determinazione silenziosa, si prende la scena con un +4,6% nel trimestre e un +10,7% nel semestre. Poi, c’è il Nord-Ovest che avanza, certo, ma con un passo più misurato: +2,1% trimestrale e +1,5% semestrale. E poi, il resto del Paese. Il Nord-Est, che sembra frenare appena (-2,4% nel trimestre, -0,5% nel semestre), e poi, la brusca frenata, quasi una caduta, di Sud e Isole, che registrano un -14,4% nel trimestre e una perdita semestrale rispettivamente del -6,6% e del -13,3%.

I numeri che raccontano le regioni

È un elenco che ha il sapore di un bollettino, quello delle regioni che si sono distinte. Il Lazio guida la carica con un +17,4%, seguito dalla Toscana (+11,8%) e poi, a sorpresa, dall’Abruzzo (+10,1%) e dal Friuli-Venezia Giulia (+6,6%). Dall’altra parte, il quadro si fa più scuro: la Sardegna perde -17,3%, la Campania -15,5%, la Sicilia -11,2% e il Molise -9,8%. Sono numeri che non urlano, ma che raccontano. Di un’Italia in movimento, ma non insieme.

I settori trainanti: una farmaceutica che vola

Quando si guarda cosa viene spedito all’estero, si scopre che il motore di questa crescita, questa spinta in avanti, è in gran parte merito dei prodotti farmaceutici e chimico-medicinali. Li si produce, e li si vende, in Toscana, Lombardia, Lazio e Abruzzo, e da soli contribuiscono con +3,4 punti percentuali alla crescita nazionale. A seguire, ci sono i mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) e i metalli di base, con +1 punto. L’ombra, il peso negativo, arriva invece dalla flessione dei farmaceutici campani, dai prodotti petroliferi raffinati di Sicilia e Sardegna e dagli autoveicoli da Piemonte e Campania, che insieme sottraggono -1,5 punti.

Le destinazioni in crescita e quelle in calo

C’è un filo che lega l’Italia al mondo, e a volte questo filo è più teso e saldo, altre volte si allenta. Le vendite del Lazio verso gli Stati Uniti sono balzate a un incredibile +133,7%. La Toscana ha saputo conquistare la Spagna (+97,5%) e la Francia (+27%), mentre la Lombardia si è rivolta alla Svizzera (+22,5%). Il Friuli-Venezia Giulia ha fatto il suo gioco con la Germania (+92,2%). Ma c’è anche chi ha perso terreno, come la Campania che ha visto crollare le sue esportazioni verso la Svizzera (-43,1%) e la Toscana che ha frenato la corsa verso la Turchia (-37,2%). Sono rotte che si aprono e che si chiudono, un respiro del mercato che si fa sentire, un’eco che arriva lontano.