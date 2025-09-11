Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) ha continuato la sua campagna di riacquisto di azioni proprie, acquistando nel periodo compreso tra l’1 e il 5 settembre 2025 oltre 2,6 milioni di azioni per un controvalore di circa 40 milioni di euro. L’operazione, parte di un più ampio programma di buyback approvato lo scorso maggio, mira a rafforzare la posizione della società sul mercato.

I Dettagli dell’Operazione

Gli acquisti sono stati eseguiti sull’Euronext Milan e hanno riguardato un totale di 2.655.726 azioni, equivalenti allo 0,08% del capitale sociale. Il prezzo medio ponderato per azione si è attestato a 15,0618 euro. Questo riacquisto rientra nel programma annunciato il 14 maggio 2025, che ha già portato a un investimento totale di oltre 760 milioni di euro a partire dal 20 maggio 2025. Nel dettaglio, le operazioni giornaliere sono state:

1° settembre: 537.000 azioni a € 15,3432 per un totale di € 8.239.274,77

537.000 azioni a € 15,3432 per un totale di € 8.239.274,77 2 settembre: 523.000 azioni a € 15,1814 per un totale di € 7.939.879,00

523.000 azioni a € 15,1814 per un totale di € 7.939.879,00 3 settembre: 560.000 azioni a € 15,0400 per un totale di € 8.422.407,84

560.000 azioni a € 15,0400 per un totale di € 8.422.407,84 4 settembre: 500.000 azioni a € 14,9080 per un totale di € 7.453.994,50

500.000 azioni a € 14,9080 per un totale di € 7.453.994,50 5 settembre: 535.726 azioni a € 14,8293 per un totale di € 7.944.443,18

La Strategia a Lungo Termine di Eni

A partire dall’inizio del programma di buyback, Eni ha acquistato 53.708.363 azioni proprie, pari all’1,71% del capitale sociale. Questa strategia ha portato la società a detenere complessivamente 145.318.690 azioni proprie, equivalenti al 4,62% del capitale sociale. Il riacquisto di azioni proprie è spesso visto come un segnale di fiducia da parte del management nella solidità finanziaria dell’azienda e nella sua capacità di generare valore a lungo termine. Inoltre, riducendo il numero di azioni in circolazione, il buyback può avere un effetto positivo sull’utile per azione.