L’Autorità per le Comunicazioni (Agcom) ha avviato un’indagine nei confronti di Dazn (nella foto, l’a. d. per l’Italia Stefano Azzi) per presunte violazioni del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo. L’iniziativa scaturisce da un esposto presentato dall’associazione dei consumatori Assoutenti, che denuncia la presenza di messaggi indiretti legati alle scommesse durante la trasmissione delle partite di calcio. Le accuse si concentrano su grafiche e sovrimpressioni che mostrano le quote di vincita, considerate una forma di promozione vietata.

Le norme e i rischi

Il riferimento normativo è il Decreto dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), che sancisce il divieto assoluto di ogni forma di pubblicità, diretta o indiretta, per i giochi con vincite in denaro. Le linee guida dell’Agcom, pur in fase di revisione, prevedono già sanzioni per pratiche come l’infotainment e l’uso di elementi grafici con un effetto promozionale.

La Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali dell’Autorità ha inviato una comunicazione ufficiale a Dazn per avviare le verifiche. L’obiettivo è accertare se la visualizzazione di quote e scommesse e il ruolo della piattaforma collegata Dazn Bet possano configurarsi come pubblicità indiretta.

I rischi per la pay-tv e i minori

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha sottolineato la gravità della situazione e i possibili rischi. “Se gli illeciti saranno confermati, Dazn rischia una pesante sanzione e dovrà interrompere qualsiasi tipo di messaggio collegato a giochi e scommesse”.

Melluso ha evidenziato in particolare la vulnerabilità dei giovani, spettatori assidui delle partite di calcio e più esposti al rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo. Agcom ha ribadito il proprio impegno nel monitoraggio e nell’applicazione delle sanzioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.