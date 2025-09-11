Incrementare le competenze digitali dei giovani Neet tra i 15 e i 34 anni e delle donne dai 18 ai 67 anni rappresenta un passo fondamentale per migliorare le loro opportunità di inserimento e permanenza nel mercato del lavoro. Questo è l’obiettivo dei progetti “Onlife+” e “Futura+”, che rappresentano la seconda fase dei bandi “Onlife” e “Futura”, finanziati dal Fondo per la Repubblica Digitale con risorse rispettivamente pari a 20 e 15 milioni di euro.

Il Piano Strategico 2025-2026, definito dal Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale, prevede infatti un potenziamento dei bandi già realizzati. In particolare, questa nuova fase mira ad aprire ulteriori opportunità a tutti i soggetti interessati, privilegiando quei progetti sostenuti in passato nell’ambito di “Onlife” e “Futura” che hanno dimostrato un impatto significativo nella fase sperimentale. Questi progetti riceveranno una premialità nell’ambito dei nuovi bandi.

Il programma “Onlife+” e “Futura+” si propone di supportare un numero più ristretto di iniziative, ma di maggior rilievo in termini di budget, numero di beneficiari coinvolti e strutture proponenti. L’obiettivo è mettere a disposizione dei decisori pubblici le migliori pratiche, caratterizzate da efficacia e impatto tangibile sul tessuto sociale ed economico.

Alessio Butti, sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, ha sottolineato:

“L’inclusione digitale è una priorità per il governo, poiché senza competenze diffuse non si può parlare di piena cittadinanza né di crescita economica e sociale. Investire nelle capacità digitali significa offrire a ogni cittadino la possibilità di partecipare attivamente alla vita del Paese e di sfruttare appieno le opportunità derivanti dalla trasformazione tecnologica.”

Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato e presidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale, ha aggiunto:

“Con i bandi Onlife+ e Futura+ il Fondo prosegue nel cammino tracciato dal Piano Strategico 2025-2026, rafforzando l’impegno a favore dei giovani e delle donne, consapevoli del ruolo cruciale che ricoprono nella transizione digitale.”

Giovanni Azzone, presidente di Acri, ha ricordato:

“Il Fondo per la Repubblica Digitale ha recentemente raggiunto il traguardo dei primi tre anni di attività e ha accumulato un patrimonio importante di esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale. Queste iniziative hanno permesso di sperimentare azioni concrete per ridurre il divario digitale nelle fasce più vulnerabili della popolazione. Ora si apre una nuova fase che prevede l’estensione su scala più ampia di tali sperimentazioni. Con un budget quasi triplicato rispetto alla prima edizione, i bandi Onlife+ e Futura+ potranno supportare progetti più ambiziosi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani e donne e offrendo loro nuove opportunità di inserimento e stabilità nel mondo del lavoro. Le Fondazioni di origine bancaria continuano a credere in un’iniziativa che non solo produce effetti immediati, ma può anche ispirare le future politiche pubbliche, promuovendo un accesso più equo alle competenze digitali e una partecipazione più attiva alla vita del Paese.”