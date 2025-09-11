Il mercato immobiliare residenziale registra un’espansione su scala nazionale, con un aumento degli scambi di abitazioni dell’8,1% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Questa crescita coinvolge tutte le aree geografiche, sia nei grandi capoluoghi sia nei comuni più piccoli. Anche le metropoli più importanti contribuiscono a questa dinamica positiva, con Torino e Palermo che segnano incrementi a doppia cifra, rispettivamente del +11,3% e del +10%. Parallelamente, si osserva un aumento del mercato delle locazioni: il numero di immobili con nuovi contratti di affitto ha registrato una crescita dell’1,5% a livello nazionale rispetto al 2024.

Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate, che ha tracciato un quadro complessivo sull’andamento del settore immobiliare nel secondo trimestre del 2025.

Performance del mercato non residenziale

Il segmento immobiliare non residenziale mostra segnali positivi, guidato principalmente dal settore terziario e commerciale. In questo comparto, che ha evidenziato una crescita complessiva del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gli immobili destinati ad attività terziarie e commerciali registrano un aumento del 6,2%. Particolarmente rilevanti sono le crescite nelle transazioni di negozi (+6,1%), depositi commerciali (+5,1%) e uffici (+4,2%). Inoltre, il segmento agricolo evidenzia un incremento significativo, con una crescita del 9,5% nelle compravendite di immobili a destinazione rurale.

Ripresa del mercato dei terreni

Nel corso del secondo trimestre del 2025 il mercato dei terreni ha mostrato una ripresa, con un aumento delle compravendite del 3,2% rispetto allo stesso periodo nel 2024. Tale dinamica è stata trainata soprattutto dalle regioni del Sud Italia e dalle Isole, che hanno contribuito all’acquisto di oltre 37.000 ettari di terreni, circa 1.100 ettari in più rispetto all’anno precedente.