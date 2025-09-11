I mercati azionari europei mostrano un moderato rialzo in attesa della riunione della Banca Centrale Europea, mentre gli esperti prevedono che i tassi rimarranno stabili. Massima attenzione è rivolta anche alla successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

La migliore performance spetta alla Borsa di Parigi, che avanza dello 0,7%, seguita da quella di Milano che registra un incremento dello 0,5%. In positivo anche Londra e Madrid con un +0,4%, mentre Amsterdam e Francoforte crescono rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%.

Il differenziale di rendimento tra i BTP italiani a 10 anni e i Bund tedeschi si riduce leggermente attestandosi a 80 punti base, mentre lo spread con i titoli francesi rimane pressoché stabile, oscillando intorno alla parità. La valuta europea mantiene un livello stabile pari a 1,169 dollari.

Con questo scenario in Piazza Affari, il titolo più performante tra quelli ad alta capitalizzazione è Buzzi, che aumenta del 7% raggiungendo quota 49 euro, beneficiando di un giudizio positivo da parte di JpMorgan. Buoni risultati anche per Tenaris, in crescita del 2,2% a 15,4 euro. Mps e Mediobanca, dopo un avvio in territorio positivo, si stabilizzano poco sopra la parità.