Le borse europee mostrano una crescita sostenuta, con Milano che segna un +0,92% e Parigi un +0,87%, dopo la decisione della Banca Centrale Europea di mantenere invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto dagli analisti. Anche l’accelerazione dell’inflazione negli Stati Uniti è stata ormai assimilata dal mercato, che l’aveva già in larga misura scontata.

L’indice paneuropeo Stoxx 600 avanza di un quarto di punto percentuale, con una particolare forza registrata nel settore industriale. A Piazza Affari, tra i titoli in maggiore evidenza spiccano Buzzi con un aumento del 7,7%, Stellantis con un +5,5%, oltre ai rialzi di Mediobanca e Mps, che salgono entrambe del 3,1%. Sono rimaste invece in calo Diasorin, che ha ceduto l’1%. Negli altri principali mercati europei, Francoforte è cresciuta dello 0,24%, Madrid dello 0,36% e Londra dello 0,42%.

Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani BTP e quelli tedeschi Bund si è ridotto a 79,9 punti base, mentre lo spread rispetto ai titoli francesi (OAT) è rimasto sostanzialmente nullo.

Anche i rendimenti dei titoli di Stato hanno mostrato una certa stabilità: il decennale italiano si attesta al 3,46%, mentre quello francese è appena leggermente inferiore, al 3,45%.

Nel comparto delle materie prime, il prezzo del petrolio è sceso, così come quello del gas naturale. Il WTI ha perso l’1,8%, scendendo a 62,5 dollari al barile, mentre il Brent ha ceduto l’1,6%, attestandosi a 66,4 dollari. Sul mercato olandese di Amsterdam, i contratti sul gas naturale TTF hanno fatto segnare un calo del 2%, portandosi a 32,4 euro per megawattora. L’oro, invece, ha registrato un leggero aumento dello 0,2%, con un prezzo di scambio attorno ai 1.628 dollari l’oncia.

Infine, sul fronte dei cambi valutari, l’euro si è rafforzato rispetto al dollaro, scambiando a 1,174 dollari per euro.