Una nuova esperienza internazionale per Art, presente all’Iaa Mobility 2025, una delle fiere automobilistiche più prestigiose al mondo e palcoscenico d’eccellenza per il futuro della mobilità, in programma fino al 12 settembre a Monaco di Baviera, in Germania.

Appuntamento a tutti i visitatori nella Hall B2 – Stand A13, dove si possono scoprire da vicino le soluzioni innovative di Art: tecnologie che uniscono prestazioni, sostenibilità e connettività, rispondendo alle sfide di un mercato, quello della mobilità, in continua trasformazione.

Dopo le edizioni 2025 del Ces di Las Vegas e del Salone dell’Auto di Shanghai, Art ha scelto ora la platea internazionale dell’Iaa. “La mobilità di oggi non si limita più al concetto tradizionale di automobile: significa creare connessioni intelligenti tra persone, veicoli e infrastrutture, in modo efficiente e sostenibile. Il futuro sarà definito dalla capacità della tecnologia di migliorare concretamente la vita delle persone. Con 25 anni di esperienza e un portfolio di soluzioni integrate, Art guida l’innovazione, accelerando l’adozione di tecnologie e servizi digitali in grado di aumentare l’efficienza e la sostenibilità anche nei processi di sviluppo dei nuovi prodotti” ha dichiarato Francesco Ortix, amministratore delegato di Art.

Soluzioni in mostra all’IAA Mobility 2025

Art, grazie a prodotti e tecnologie d’avanguardia pensate non solo per il mercato automotive, è protagonista dell’innovazione trasversale, capace di creare valore concreto in molteplici settori industriali e mercati di riferimento. Tra le soluzioni protagoniste all’Iaa Mobility 2025:

La piattaforma multi-dominio Artist10 ;

; Fast Prototyping Toolkit composto da Hmi design, V-Cockpit e Sdk, rivolto a un mercato in continua evoluzione in cui è necessario accelerare lo sviluppo del prodotto riducendo costi e tempi di progettazione;

composto da Hmi design, V-Cockpit e Sdk, rivolto a un mercato in continua evoluzione in cui è necessario accelerare lo sviluppo del prodotto riducendo costi e tempi di progettazione; Una serie di servizi connessi tra i quali la (nuovissima) Connected Telemetry by Art.

Informazioni su https://www.artgroup-spa.com/art-iaa-summit-2025/.