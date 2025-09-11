Antares Vision Group, leader italiano nei sistemi di tracciabilità e controllo qualità, ha siglato un accordo strategico con la Medicines Control Agency (MCA) del Gambia. L’intesa prevede la fornitura di DIAMIND Government Solutions, un sistema che digitalizzerà la filiera farmaceutica del Paese africano, migliorando la sicurezza dei prodotti e la trasparenza dei processi. Il progetto, in collaborazione con il partner locale Africa Agenda Network (AAN), partirà nel quarto trimestre del 2025.

Un’iniziativa a supporto della sicurezza sanitaria

Il progetto è pensato per rivoluzionare le operazioni della MCA, dalla registrazione dei medicinali alle ispezioni e allo sdoganamento. Utilizzando tecnologie avanzate e analytics, DIAMIND fornirà alla MCA informazioni in tempo reale per monitorare la disponibilità e la distribuzione dei farmaci, supportando al contempo l’integrazione doganale per rafforzare i controlli sulle importazioni. Si tratta di un’iniziativa a lungo termine, con una roadmap che si estenderà per i prossimi sette anni, puntando a digitalizzare ulteriormente i servizi sanitari e ad estendere la tracciabilità anche ai dispositivi medici.

Le voci dei protagonisti

Le dichiarazioni dei rappresentanti delle tre parti coinvolte sottolineano l’importanza strategica dell’accordo e la visione di lungo periodo che lo guida.

Saul Frazer, Presidente di Africa Agenda Network (AAN), ha affermato: “Il nostro ruolo è garantire che il contesto locale, le esigenze e le prospettive di tutti gli stakeholder siano interamente partecipi all’implementazione. Questa cooperazione sottolinea l’importanza di strutture locali solide e un coinvolgimento inclusivo per raggiungere un successo sostenibile per la Gambia e per l’intera regione ECOWAS (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale)”.

Gianluca Mazzantini, CEO e General Manager di Antares Vision Group, ha dichiarato: “Antares Vision Group è onorata di supportare la Medicines Control Agency del Gambia in questo percorso di trasformazione digitale. Le nostre soluzioni garantiranno una regolamentazione farmaceutica sicura, trasparente ed efficiente, a beneficio diretto dei pazienti e degli operatori sanitari. Esprimiamo la nostra gratitudine all’MCA, sotto la guida del sig. Essa Marenah, per gli sforzi e la collaborazione profusi in questa iniziativa congiunta”.

Sebastian Neuwirth, Responsabile Government Solutions di Antares Vision Group, ha aggiunto: “Questo accordo rappresenta un altro importante traguardo per Antares Vision Group e per il nostro team Government Solutions. Insieme alla MCA, ci impegniamo a costruire una solida base per il futuro della regolamentazione sanitaria e della trasparenza delle filiere in Gambia”.