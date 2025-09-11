È venuto a mancare Francesco Trapani, figura di spicco nel panorama del lusso italiano e internazionale, già CEO di Bulgari e nipote del fondatore Sotirio Bulgari. L’uomo d’affari, noto per aver trasformato l’azienda di famiglia in un brand di successo globale, si è spento all’età di 68 anni.

Il Manager che Rilanciò Bulgari

Francesco Trapani prese le redini del gruppo nel 1984, gestendo una svolta che portò la casa di gioielleria a imporsi tra i marchi più desiderati al mondo. Sotto la sua guida, nel 1995, la società venne quotata in Borsa a Milano e Londra. Un passo significativo fu la joint venture con Marriott International nel 2001 per il lancio dei Bulgari Hotels and Resorts, estendendo il marchio al settore dell’ospitalità di lusso.

L’Architetto della Vendita a LVMH

Il nome di Trapani è indissolubilmente legato alla vendita di Bulgari a LVMH nel 2011, operazione che lo portò a ricoprire il ruolo di responsabile del settore orologi e gioielli del colosso francese, succedendo a Philippe Pascal. Trapani lasciò LVMH nel 2014, ma in precedenza aveva già espresso una visione lungimirante sul futuro del marchio.

In un articolo del 2004, aveva dichiarato: “un giorno, Bulgari verrà venduta, vedremo.” Aveva anche aggiunto che “ci sono un paio di grandi aziende che sarebbero interessate, ma non ci hanno approcciato”. In merito alla cessione a LVMH, avvenuta nel marzo 2011, Trapani sottolineò che la vendita era la dimostrazione di come LVMH riconoscesse Bulgari come un “star brand” e che non credeva che LVMH avrebbe “diluito” il marchio.

Dopo l’esperienza in LVMH, Trapani ha proseguito la sua carriera nel mondo finanziario, unendosi al fondo di private equity italiano Clessidra nel 2014 e successivamente a Tages nel 2016. In seguito, insieme a Marco Taricco e Giuseppe Bivona, ha fondato l’hedge fund attivista Bluebell Active Equity Fund nel 2019. Concludiamo con la dichiarazione dell’a. d. Bulgari, Jean-Christophe Babin: “Oggi è un giorno di grande tristezza per Bulgari, piangiamo la scomparsa di Francesco Trapani, che ha lottato con forza contro una grave malattia che purtroppo ha avuto la meglio sul suo coraggio, la sua determinazione e il suo spirito combattivo, ineguagliabili. Ha assunto la guida di Bulgari all’età di 28 anni come CEO e in soli tre decenni ha trasformato una piccola ma splendida azienda di gioielli italiana in un leader globale non solo nella gioielleria, ma anche nell’orologeria e nell’alta ospitalità. Quest’ultima è stata una delle sue mosse più visionarie di sempre, avventurandosi nel lusso immersivo ed esperienziale quando queste parole non esistevano nemmeno. Oggi desidero porgere le mie condoglianze alla sua famiglia, ai suoi numerosi e cari amici e ai suoi ex colleghi – molti dei quali sono ancora in Bulgari – e sono colpiti da questa tragedia. Grazie Francesco, “sei un grande per sempre”.”