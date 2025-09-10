Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato l’urgenza di una svolta radicale per rilanciare l’industria europea, in particolare il settore automotive. Commentando il Discorso sullo Stato dell’Unione Europea pronunciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in vista del Dialogo strategico sull’automotive previsto per il 12 settembre a Bruxelles, il ministro ha affermato che servono “riforme shock” immediate e decise, poiché con soluzioni parziali non è possibile invertire la crisi che attraversa l’industria europea dell’auto.

Secondo Urso, è fondamentale adottare un approccio basato su pragmatismo, flessibilità e sostenibilità, valorizzando tutte le tecnologie disponibili, sia per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali che quelle alternative. Ha tuttavia evidenziato come le proposte avanzate dalla presidente della Commissione risultino ancora “troppo timide” rispetto alla gravità della situazione, richiedendo quindi interventi immediati, radicali e strategici per salvaguardare un settore chiave per l’economia europea.

Per quanto concerne il comparto siderurgico, Urso ha dichiarato che si stanno affermando le posizioni italiane, in particolare la necessità di introdurre misure di salvaguardia che vadano oltre l’acciaio per estendersi a tutti i settori industriali minacciati dalla crisi globale. Questa strategia mira a proteggere la competitività delle imprese europee in un contesto di forti pressioni economiche internazionali.

Infine, il ministro ha accolto con favore l’idea di inserire clausole specifiche per favorire il Made in Europe, sia negli appalti pubblici che negli incentivi economici, definendola “la strada corretta” da seguire per rafforzare il tessuto produttivo europeo e sostenere l’industria all’interno del mercato comunitario.