La proprietà della sede della Südtiroler Volkspartei situata a Bolzano è passata nelle mani di Hans Krapf, noto imprenditore locale e fondatore della società Duka. Krapf è anche azionista di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione del Südtirol Calcio. Questa operazione permette al partito della Stella Alpina di sanare gran parte dei debiti accumulati negli anni, scesi da circa cinque milioni di euro a 1,3 milioni secondo le ultime comunicazioni ufficiali.

Nonostante il cambio di proprietà, il partito continuerà ad occupare gli stessi locali in affitto per almeno altri sei anni. Questa soluzione, nonostante l’attuale politica di rigido contenimento dei costi, è stata confermata dal presidente della Fondazione SVP, Siegfried Brugger, il quale ha sottolineato che grazie a questa transazione il partito non avrà più debiti pendenti legati alla sede.

La vendita e l’annuncio online

Qualche giorno fa l’edificio è stato pubblicato su un portale immobiliare, anche se l’immobile risultava in vendita fin dal novembre precedente. Già nel 2023 il partito aveva venduto parte degli uffici della sede centrale, lasciando un certo grado di incertezza circa un eventuale trasferimento del personale in una nuova locazione.

Tuttavia, con l’attuale accordo di affitto con Krapf, la situazione esteriore si mantiene invariata e non sono previsti cambiamenti nello stabile di via Brennero, che si sviluppa su una superficie di circa 400 metri quadrati. L’imprenditore, titolare della Duka — azienda fondata nel 1979 e attualmente impiegante oltre 300 persone — ha mostrato interesse a investire negli spazi della sede, assicurando continuità alle attività della SVP nella loro storica location.