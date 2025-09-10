TIM sarà partner della terza edizione della Rome Future Week, l’evento dedicato a innovazione e sostenibilità che si terrà nella Capitale dal 15 al 21 settembre. Con il tema “Mutazioni”, la manifestazione riflette l’impegno di TIM nel guidare la trasformazione digitale in Italia, rendendo le nuove tecnologie accessibili a tutti.

L’AI arriva nei negozi TIM

Durante la settimana, l’intelligenza artificiale sarà protagonista in alcuni punti vendita selezionati di TIM. Esperti e divulgatori tecnologici terranno dei micro-workshop dal titolo “AI in 15 minuti: capire, provare, usare”. L’obiettivo è mostrare in modo pratico le potenzialità di Perplexity, una delle piattaforme di IA generativa più avanzate, che TIM offre gratuitamente per un anno nella sua versione Pro ai propri clienti consumer. Chi non potrà partecipare di persona potrà seguire il racconto degli eventi sui canali social di TIM.

Pietro Labriola al centro del dibattito

Il 19 settembre, l’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, parteciperà all’evento principale della manifestazione, “Mutazioni in corso”, all’Acquario Romano. Sarà protagonista di un dialogo sull’innovazione e l’intelligenza artificiale con l’imprenditore digitale Mario Moroni. La Rome Future Week 2025 prevede oltre 400 appuntamenti in tutta la città, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini.

La visione di TIM sull’innovazione

“Le Mutazioni parlano del cambiamento che TIM sta guidando: non solo un’evoluzione tecnologica, ma anche nuovi modi di vivere, lavorare e comunicare,” ha dichiarato Maria Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM. “La sfida è far sì che l’innovazione generi un impatto reale e positivo sulla vita delle persone. L’Intelligenza Artificiale è parte di questo percorso: appartiene a tutti: cittadini, città, imprese e può davvero migliorare ciò che facciamo ogni giorno, se impariamo a sfruttarla e a farlo in modo consapevole. A Rome Future Week porteremo la nostra visione e i nostri strumenti per contribuire in modo concreto al cambiamento.”