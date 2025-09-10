Terna consolida il suo impegno per l’innovazione e la crescita territoriale con l’inaugurazione del Terna Innovation Zone Adriatico ad Ascoli Piceno. Il nuovo hub, il primo in Italia dopo le sedi di San Francisco e Tunisi, si configura come un centro nevralgico per la ricerca e la collaborazione, con l’obiettivo di stimolare l’ecosistema imprenditoriale marchigiano e adriatico.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministratore delegato e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia, nella foto, punta a fare della regione un punto di riferimento per le tecnologie legate alla transizione energetica, in particolare nel campo dei cavi in corrente continua ad alta tensione (HVDC). Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che vede Terna investire 700 milioni di euro nelle Marche, come previsto dal Piano di Sviluppo 2025-2034.

Strategia e investimenti nel territorio

Il nuovo polo ospiterà due iniziative chiave. La prima, “OpenHUB”, è un programma pensato per supportare startup e PMI innovative, creando sinergie tra attori industriali, finanziari e istituzionali locali. La seconda, “OpenLAB”, è un laboratorio di sperimentazione dedicato a soluzioni ingegneristiche avanzate, con focus su tecnologie marittime e HVDC.

Un’opera strategica che rientra in questo piano è l’Adriatic Link: un collegamento in corrente continua da 1.000 MW tra Marche e Abruzzo, per circa 250 km, di cui la maggior parte in cavo sottomarino. L’infrastruttura, autorizzata a gennaio 2024, è considerata cruciale per rafforzare la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico nazionale, facilitando l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Le voci dei protagonisti

All’inaugurazione sono intervenuti numerosi esponenti istituzionali e del Gruppo Terna.