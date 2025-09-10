Un’analisi condotta da Transport & Environment (T&E), principale organismo europeo indipendente impegnato nella decarbonizzazione dei trasporti, ha sollevato un allarme riguardo alle emissioni delle auto ibride plug-in (PHEV). I dati appena pubblicati dall’Unione Europea evidenziano come queste vetture inquinino significativamente più di quanto dichiarato nei test ufficiali di omologazione.

L’approfondimento di T&E, basato sulle informazioni della Agenzia Europea dell’Ambiente, mostra che le PHEV emettono in media 139 grammi di CO2 per chilometro, contro i soli 28 grammi per chilometro rilevati nei test di omologazione. Questi dati reali sono stati ottenuti tramite sistemi di monitoraggio dei consumi su un campione di 127.000 veicoli ibridi plug-in immatricolati nel 2023.

Andrea Boraschi, direttore di T&E in Italia, ha commentato:

“Chiunque abbia una minima conoscenza del settore automobilistico sa da tempo che le emissioni indicate nei libretti di circolazione differiscono notevolmente da quelle realmente prodotte in condizioni di guida quotidiana. Oggi possiamo affermare con certezza che il divario tra emissioni ufficiali e reali è addirittura più ampio di quanto si pensasse finora. L’industria automobilistica chiede all’UE di sorvolare su questa discrepanza per ritardare gli investimenti necessari alla vera transizione verso veicoli più sostenibili. La Commissione europea deve invece mantenere la sua posizione e applicare i coefficienti di correzione previsti per il 2025 e il 2027.”