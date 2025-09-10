La domanda globale di gas naturale è in continua crescita, trainata da fattori geopolitici, tecnologici e ambientali. È quanto emerge dal Global Gas Report 2025, pubblicato da Snam e dall’International Gas Union (IGU), che sottolinea la centralità del gas naturale per la sicurezza energetica e la stabilità dei sistemi energetici globali.

Domanda in crescita, Cina e India i motori

Nel 2024, la domanda globale di gas naturale ha raggiunto i 4.122 miliardi di metri cubi, con un aumento dell’1,9% (78 miliardi di metri cubi), e si prevede un’ulteriore crescita del 1,7% (71 miliardi di metri cubi) nel 2025. Nel primo semestre 2025, la domanda è aumentata in Europa (+6,1%) e Nord America (+1,5%). La crescita futura sarà guidata principalmente da Cina e India, che si posizioneranno come i motori principali dei consumi globali. A livello tecnologico, l’aumento dell’intelligenza artificiale e del cloud computing sta aumentando la pressione sui sistemi energetici, rendendo necessarie fonti affidabili e flessibili.

Investimenti cruciali per la sicurezza energetica

Il report evidenzia che la domanda globale di energia potrebbe superare le proiezioni al 2030, rendendo essenziali investimenti sostenuti nel gas e nelle sue infrastrutture. Tali investimenti sono fondamentali per soddisfare la crescente richiesta di energia, mitigare i rischi di squilibri tra domanda e offerta e garantire la resilienza dei sistemi energetici, anche per accogliere una maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili. La decarbonizzazione lungo la filiera del gas è già in atto, con investimenti in gas rinnovabili (biometano) e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) che sono in crescita, ma dipendono da politiche di sostegno e quadri normativi adeguati.

Le dichiarazioni degli AD

Menelaos (Mel) Ydreos, Segretario Generale di IGU, ha dichiarato: “In un sistema in costante evoluzione, il gas naturale rimane essenziale per la sicurezza energetica perché è continuamente in grado di garantire un approvvigionamento affidabile con emissioni inferiori rispetto al petrolio e al carbone, fungendo al contempo da forza stabilizzatrice nei futuri mix energetici, in un contesto di elettrificazione crescente, maggiore penetrazione delle rinnovabili e aumento delle incertezze, come eventi climatici estremi e innovazioni tecnologiche”.

“In un contesto globale che rimane ancora instabile, il gas naturale resta cruciale nel garantire accessibilità, continuità e resilienza al sistema energetico. Crediamo sia essenziale continuare a investire nelle infrastrutture del gas, per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. Lo sviluppo del biometano e delle tecnologie di cattura e stoccaggio di carbonio può contribuire al conseguimento di questi obiettivi, sfruttando gli asset esistenti e contribuendo a mitigare la volatilità del mercato, nell’interesse di imprese e famiglie” ha commentato il CEO di Snam Agostino Scornajenchi.

Il report completo è disponibile al seguente link: https://www.snam.it/it/documenti/global-gas-report.html