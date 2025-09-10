A luglio 2025, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto a giugno. Nell’arco temporale maggio-luglio la produzione è cresciuta mediamente dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice generale, corretto per l’effetto del calendario, evidenzia invece un incremento tendenziale dello 0,9%, considerando che i giorni lavorativi sono stati 23, lo stesso numero di luglio 2024. Questi dati sono stati forniti dall’ISTAT.

L’analisi dettagliata degli indici destagionalizzati mostra un calo congiunturale del settore energia (-7,8%). Al contrario, crescono i comparti dei beni di consumo (+2,1%), dei beni strumentali (+1,6%) e dei beni intermedi (+0,7%).

Su base annua, rispetto a luglio 2024, si rilevano incrementi per i beni di consumo (+3,0%), i beni strumentali (+2,8%) e i beni intermedi (+0,3%), mentre il settore energia registra una diminuzione del 5,2%.

I settori economici che segnano i maggiori aumenti tendenziali sono la produzione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+10,8%), la fabbricazione di computer e prodotti elettronici (+6,4%) e le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (+5,7%).

Le riduzioni più significative si osservano invece nel comparto della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (-9,4%), nella produzione di prodotti chimici (-2,7%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-1,6%).

ISTAT ha commentato:

“Nel mese di luglio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale mostra un aumento congiunturale, accompagnato da una crescita anche nel trimestre di riferimento. Ad eccezione del settore energia, che ha subito un calo, la crescita mensile coinvolge tutti i principali raggruppamenti industriali. Considerando gli effetti del calendario, l’indice generale presenta un aumento tendenziale nel mese di luglio. L’incremento annuale interessa quasi tutti i principali settori industriali, fatta eccezione per l’energia.”