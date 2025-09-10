Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, si è aggiudicata un nuovo e significativo contratto offshore da 1,5 miliardi di dollari da Turkish Petroleum OTC. L’accordo riguarda la terza fase del progetto di sviluppo del campo gas di Sakarya, consolidando la presenza della società italiana in Turchia e il suo ruolo in un’opera strategica per l’indipendenza energetica del Paese.

Dettagli del contratto e tempistiche

Il progetto prevede la costruzione e l’installazione di una nuova unità di produzione galleggiante (FPU), che sarà alimentata da 27 pozzi nei campi di Sakarya e Amasra. Le attività affidate a Saipem si concentrano sulla posa di 8 flowline rigide e di una Gas Export Pipeline (GEP), un gasdotto del diametro di 24 pollici e lungo circa 183 km, che collegherà il giacimento offshore, a una profondità massima di 2.200 metri, all’impianto a terra situato a Filyos, sulla costa turca del Mar Nero.

Il contratto ha una durata complessiva di circa 3 anni, con la campagna offshore che verrà eseguita nel 2027 dalla nave posatubi Castorone di Saipem. Il nuovo accordo fa seguito al successo delle precedenti due fasi del progetto, assegnate a Saipem rispettivamente nel 2021 e nel 2023, rafforzando ulteriormente il legame tra la società e Turkish Petroleum OTC.