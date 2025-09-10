Le persone vittime di mafia, criminalità organizzata, terrorismo e dovere possono ora presentare domanda per un’opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione regionale. Sono infatti disponibili 16 posti destinati a essere assegnati a candidati selezionati, inseriti con il profilo professionale di collaboratore amministrativo-tecnico nell’area degli operatori.

I requisiti necessari per partecipare al bando sono dettagliati nella sezione dedicata ai bandi e avvisi regionali, consultabile sul sito ufficiale della Regione, oltre che nel Portale InPA.

Gianni Stea, assessore al Personale, ha illustrato l’impegno della giunta regionale guidata da Michele Emiliano:

«Il Governo regionale intende utilizzare ogni giorno utile di questa legislatura per promuovere iniziative concrete che lascino un impatto positivo e duraturo sulla vita dei cittadini pugliesi. Finora abbiamo coinvolto oltre 113.000 partecipanti ai concorsi, effettuato più di mille nuove assunzioni, prorogato le graduatorie fino al 2025, approvato il Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2025-2027 e offerto più di 48.000 ore di formazione al personale. Questi numeri testimoniano un lavoro continuo, realizzato con responsabilità e una visione strategica».

Questa nuova selezione rappresenta un’ulteriore occasione di inserimento lavorativo per cittadini che sono stati colpiti direttamente dalla violenza mafiosa o dalla criminalità, in linea con le politiche di inclusione sociale e rigetto di ogni forma di illegalità.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche regionali volte a creare opportunità lavorative significative e a sostenere la rinascita morale e sociale delle comunità colpite da fenomeni criminali, confermando la volontà dell’amministrazione di utilizzare il proprio ruolo istituzionale anche come mezzo di giustizia sociale.

Gli interessati possono consultare il bando e presentare la propria candidatura entro i termini indicati, consultando specificamente il portale della Regione Puglia e il Portale InPA, dove sono reperibili tutte le informazioni utili al corretto inoltro della domanda.