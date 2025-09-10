Lui stesso era stato definito come un «avvoltoio che diffama e genera terrorismo psicologico» da Nichi Vendola. Oggi, però, entrambi si ritrovano collaborare nella stessa coalizione a sostegno dell’europarlamentare di Bari, Antonio Decaro.

Una curiosa situazione lega Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera, a Nichi Vendola, ex deputato e presidente della Regione Puglia. Mentre in Puglia condividono il palco durante la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle regionali, a Potenza, nel cuore della Basilicata, si trovano su posizioni contrapposte all’interno di un dibattimento giudiziario di larga scala.

Il maxi processo «Ambiente svenduto», ripreso recentemente presso il tribunale di Potenza, riguarda il disastro ambientale e sanitario legato alle emissioni provenienti dall’ex stabilimento Ilva durante la gestione della famiglia Riva. Proprio qui, l’antagonismo tra i due politici emerge con forza.

Questa situazione apparentemente paradossale affonda le sue radici in una lunga controversia. Da una parte Bonelli ha richiesto un risarcimento di 400mila euro, dall’altra Vendola lo aveva accusato pubblicamente definendolo un avvoltoio impegnato a diffondere calunnie e a creare un clima di terrorismo psicologico.

Tuttavia, nonostante la frattura, entrambi oggi fanno parte della stessa coalizione che sostiene Decaro alle elezioni regionali pugliesi. Nonostante questa collaborazione politica, il loro conflitto persiste nelle aule giudiziarie lucane.

Vendola è imputato con l’accusa di concussione, poiché gli viene contestato di aver esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, reputato troppo intransigente nei confronti delle attività dell’ex Ilva.

Dall’altra parte, Bonelli e Europa Verde si sono costituiti parte civile nel procedimento giudiziario, chiedendo la condanna di Vendola, dei fratelli Riva e di altri dirigenti dell’epoca, nonché un risarcimento per i danni ambientali e sanitari causati.

Questa duplice dinamica rappresenta un elemento emblematico del percorso di Alleanza Verdi Sinistra: una convivenza complessa e contraddittoria, fatta di collaborazione politica in campo elettorale e di confronti aspri sul piano giudiziario, scandagliando controversie che riguardano responsabilità ambientali e morali.