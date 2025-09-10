Il panorama delle pensioni si arricchisce di nuovi dati economici. Mantenendo l’attuale sistema di rivalutazione basato sulle fasce di reddito introdotte quest’anno, l’aumento degli assegni pensionistici comporterebbe, nel 2026, una spesa stimata di circa cinque miliardi di euro.
Questa cifra è indicativa e calcolata al lordo delle entrate fiscali aggiuntive generate dall’aumento stesso, rappresentando così la base iniziale per le valutazioni del governo in vista della legge di bilancio. La stima si fonda sull’inflazione acquisita per il 2025, attualmente stimata all’1,7%, secondo i dati pubblicati ad agosto.
Per il 2024 la spesa complessiva destinata alle pensioni, inclusi gli assegni assistenziali, si aggira attorno ai 355 miliardi di euro. Applicando in modo uniforme l’1,7% sull’intera spesa, l’impatto finanziario supererebbe i 6 miliardi. Tuttavia, valutando la rivalutazione differenziata in base alle fasce di pensione previste dall’ultima legge di bilancio (con il 100% per assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, il 90% per quelli tra quattro e cinque volte e il 75% per gli importi superiori a cinque volte il trattamento minimo), il costo si attesta intorno ai cinque miliardi.
Proposte per la manovra pensionistica e il ruolo del Tfr
Le discussioni sulla politica pensionistica per il prossimo anno non si limitano alla rivalutazione degli assegni. Tra le ipotesi più rilevanti emerse nella seconda metà di agosto figura la proposta, sostenuta dalla Lega tramite il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, di utilizzare il Trattamento di fine rapporto (Tfr) come strumento per creare una rendita finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro a 64 anni.
Inoltre, il Tfr potrebbe diventare il principale motore per potenziare la previdenza complementare, componente essenziale che il governo intende rafforzare come complemento indispensabile al sistema pensionistico pubblico. Parallelamente, l’esecutivo sembra orientato a bloccare l’aumento automatico di tre mesi dell’età pensionabile previsto dalla legge Fornero, che sarebbe entrato in vigore dal 2027 in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita.
Le stime tecniche indicano che questa misura, una volta pienamente implementata, potrebbe incidere per circa tre miliardi di euro sui bilanci pubblici, anche se il primo anno il costo potrebbe essere contenuto. Per coprire tale intervento, si ipotizza di utilizzare parte del risparmio derivante dal calo dei rendimenti dei titoli di Stato, che comporterebbe una riduzione della spesa per interessi. Secondo simulazioni di settore, confermate da fonti vicine al dossier, il margine di manovra finanziario accumulabile in due anni potrebbe raggiungere circa 13 miliardi di euro.
Le priorità di Forza Italia per la manovra economica
Dopo la riunione della Lega della scorsa settimana, è stata Forza Italia a delineare le proprie priorità per la prossima legge di bilancio. Nel vertice degli azzurri, guidato dal segretario Antonio Tajani, sono state ribadite undici richieste principali con un focus particolare sul sostegno ai redditi da lavoro.
La proposta di punta di Forza Italia riguarda la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le altre misure, il partito sostiene la detassazione dei premi di produzione, delle ore straordinarie, delle festività e della tredicesima mensilità, al fine di incentivare maggiormente i salari, in particolare quelli più bassi.
Dal punto di vista delle imprese, gli azzurri rilanciano la proposta di stabilizzazione dell’Ires premiale, sostenuta anche da Confindustria. Riguardo al settore bancario, centrale nella manovra finanziaria estiva definita dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come una “manovra-mercato”, Forza Italia invita a proseguire il confronto con le banche per ottenere un sostegno concreto all’economia, evitando per ora l’introduzione di nuove imposte a loro carico.
Le proposte di Noi Moderati
Il partito Noi Moderati si posiziona con richieste più ampie, puntando all’esenzione totale dall’Irpef per i primi quattro anni di attività lavorativa. Inoltre, propone un incremento delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche e un aumento dei contributi destinati alle scuole paritarie.
Tra le altre misure suggerite figura anche l’eliminazione del limite attuale del cinque per mille destinato alle associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno al terzo settore in un momento di complessità economica.