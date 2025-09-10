Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) ha presentato oggi alla Conferenza Gastech una pompa sommersa per ammoniaca di nuova generazione, un prodotto che si annuncia come un punto di svolta per sicurezza e affidabilità nel settore. Con la crescente importanza dell’ammoniaca come vettore di idrogeno pulito e la sua sempre maggiore domanda in settori che vanno dalla produzione di energia alla navigazione, Nikkiso CE&IG risponde con una soluzione innovativa, progettata per minimizzare gli oneri di manutenzione.

Un’innovazione per l’efficienza e la sicurezza

La nuova pompa è stata concepita per eliminare i problemi più comuni riscontrati dagli operatori. Caratterizzata da una struttura priva di guarnizioni e di rame, e da un sistema a motore integrato, la pompa offre una manutenzione semplificata. I suoi componenti sono stati ingegnerizzati per una durata eccezionalmente lunga, con un periodo medio tra un guasto e l’altro superiore alle 16.000 ore. Con una portata di oltre 2.500 metri cubi all’ora, si posiziona come un prodotto di punta per le alte prestazioni.

L’ammoniaca: la nuova frontiera dell’energia

L’ammoniaca, tradizionalmente usata per i fertilizzanti, sta guadagnando terreno come combustibile alternativo e vettore per l’idrogeno. Questo shift strategico ha creato una nuova domanda di soluzioni di gestione efficienti e sicure. Nikkiso, forte della sua esperienza decennale, risponde a questa esigenza di mercato. La società madre, Nikkiso Co, ha già prodotto oltre 7.000 motopompe per la gestione dell’ammoniaca e ha in programma il lancio, il prossimo anno, di una pompa per l’ammoniaca liquida dedicata alla produzione di energia termica.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Emile Bado, Presidente della divisione Pompe di Nikkiso CE&IG: “La domanda di ammoniaca in una gamma di applicazioni sta crescendo, grazie alla sua importanza come combustibile alternativo pulito, il suo ruolo in agricoltura e come vettore di idrogeno. In risposta alla domanda dei clienti, siamo lieti di lanciare una pompa che affronta i problemi più comuni incontrati dagli operatori. Alla Nikkiso CE&IG, siamo fieri della nostra tradizione di innovazione, e il lavoro svolto per produrre questa pompa non fa eccezione: il risultato è un prodotto leader nel settore in termini di sicurezza, affidabilità, manutenzione e prestazioni”.