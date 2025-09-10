Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha definito «gravissimo» l’incidente relativo ai droni avvenuto in Polonia, mettendo in guardia sul fatto che «ci si muove su un crinale pericoloso, dal quale si può scivolare in un baratro di violenze internazionali incontrollabili, anche senza volerlo».

Nel corso della sua visita a Lubiana, prima tappa del viaggio in Slovenia, il Presidente ha ricordato come episodi simili si siano già verificati in passato nelle zone di confine con la Russia, esprimendo un profondo senso di preoccupazione: «L’imprudenza nei comportamenti internazionali, come spesso è accaduto nella storia, ha provocato conseguenze gravissime. La responsabilità di quanto accade oggi è enorme».

Inoltre, Mattarella ha evidenziato come le dichiarazioni «minacciose» provenienti dal Cremlino verso i paesi europei «inducono ulteriore allarme», sottolineando la necessità di rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite. Ha affermato:

«Occorre restituire all’Onu il peso che ha avuto in passato, perché vi sia un freno a questa deriva. Al di là dei singoli episodi, il rischio è quello di scivolare verso un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabili».